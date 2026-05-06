La Diputación Provincial concede 200.000 euros en ayudas a 33 bandas de música de la provincia

Banda de música de Ejea de los Caballeros. - DPZ.

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 200.000 euros a 33 bandas de música de la provincia resolviendo así la convocatoria con la que cada año apoya a este tipo de agrupaciones musicales.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a fomentar la cultura y la formación musical en los municipios zaragozanos además de impulsar la enseñanza y el aprendizaje musical, de forma que estas bandas se conviertan en centros de formación garantizando al mismo tiempo su continuidad.

Con este tipo de ayudas, las bandas beneficiarias van a poder financiar arte del coste de los cursos, seminarios u otras actividades formativas así como los gastos de funcionamiento general.

Entre estos últimos se incluyen, por ejemplo, las reparaciones de instrumentos; material de mantenimiento y limpieza de instrumentos; partituras y gastos de fotocopiadora, de difusión y cartelería, los gastos de SGAE y CEDRO, vestuarios o facturas de desplazamientos para conciertos.

"Como cada año, con estas subvenciones contribuimos a satisfacer las necesidades de la población rural en cuanto a formación musical y posibilitamos que se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje musical a través de las bandas de música con el fin de mejorar la calidad artística musical", ha destacado la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, quien ha resaltado, además, que "gracias a estas ayudas la mayoría de bandas de música de nuestros municipios pueden continuar, lo que beneficia a los propios integrantes y a los vecinos en general, ya que este tipo de formaciones musicales son la seña de identidad de nuestros municipios y su actividad contribuye a la dinamización cultural y fomenta la unión de los vecinos".

Para la concesión de la subvención a cada entidad, la Diputación de Zaragoza ha tenido en cuenta la compensación demográfica --mayor cuantía a menor población--, el número total de componentes de la banda, con un máximo de 50 miembros; el número total de profesores que imparten clase o el número de conciertos que se imparten en municipios diferentes al propio. Tal y como se establecía en las bases de la convocatoria, las ayudas concedidas a cada una de las bandas de música son de máximo 10.000 euros.

BANDAS MUSICALES BENEFICIARIAS

En esta ocasión, las bandas que han recibido ayudas son la Asociación Banda de Música de Ainzón La Armonía; Asociación Musical Villa de Alagón; Asociación de Amigos de la Música de Alhama de Aragón; Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra; Asociación Musical Virgen del Rosario de Alpartir; Escuela de Música de Ariza; Agrupación Musical Atecana; Agrupación Musical de Azuara y la Escuela de Música de Botorrita Jorge Aliaga.

Otras son la Agrupación Musical Pascual Marquina de Calatayud; Asociación Musical Mariano Gracia de Calatorao; Asociación Cultural de la Escuela Municipal de Música de Cosuenda; la Asociación Cultural Ateneo Música y la Asociación Musical La Armónica de Ejea de los Caballeros; Agrupación Musical Banda de Música de Encinacorba; Asociación Cultural Banda de Música de Épila; Asociación de Músicos de Banda Fuentes de Ebro; Asociación Musical Maestro Gregorio Gimeno de La Almunia de Doña Godina; Asociación Banda de Música de Layana y la Asociación Musical La Encina de Leciñena.

Asimismo, la Banda Municipal de Luesia; Sociedad Artístico Musical de Magallón; Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén; Asociación Musical Musicara de María de Huerva; Asociación Banda de Música Santa Cecilia de Morata de Jalón; Agrupación Musical de Muel; Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Novallas; Asociación Musidrola Pedrola; Asociación Musical Villa de Sádaba; Asociación Musical Banda de Tarazona; Agrupación Musical Santa Ana de Utebo; Unión Musical de Villanueva de Gállego; y la Asociación Banda de Música de la Cartuja Baja.