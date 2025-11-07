La Diputación Provincial de Huesca activa el Plan de Vialidad Invernal con el reparto de sal a todas las comarcas

Foto del acto de presentación del Plan de Viabilidad Invernal de la DPH que dará cobertura a 650 núcleos de pobñació hasta el mes de abril . - DPH

HUESCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha presentado este viernes el Plan de Vialidad Invernal con el que dará cobertura hasta el mes de abril de 2026 a 650 núcleos de población de todo el Alto Aragón ante la llegada de la nieve y de las bajas temperaturas.

El acto se ha desarrollado en una nueva nave multiuosos de la localidad oscense de Benabarre y en él han intervenido el presidente de la DPH, Isaac Claver, y del diputado de Obras, Álvaro Bescós. Ambos han sido recibidos por el presidente de la comarca de Ribagorza, Roque Vicente, y la alcaldesa del municipio, Yolanda Castelló, junto a otras autoridades de la zona.

La Diputación de Huesca destina 625.000 euros a este plan, que desde este próximo lunes 10 de noviembre comenzará con el reparto de sal a las diferentes comarcas.

Como ha explicado el presidente de la institución provincial, Isaac Claver, "en los últimos dos años se ha incrementado la dotación más de un 25% como muestra de nuestro compromiso y de colaboración con las comarcas, porque consideramos que la seguridad en nuestras carreteras es un aspecto esencial. Además, tenemos contemplado poder incrementar los convenios en caso de producirse un episodio adverso o algún tipo de emergencia", ha avanzado.

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO EN LAS COMARCAS

Las mayores aportaciones del plan son para las comarcas pirenaicas --Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza--. El presidente de esta última, Roque Vicente, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Huesca y, sobre todo, su "sensibilidad" porque "el incremento de estas aportaciones nos permite tener más recursos para que el operativo garantice un buen servicio en 462 kilómetros de carreteras locales y comarcales".

Así, en el último año Ribagorza ha podido mejorar sus equipamientos con "saleros, cuñas o vehículos todoterreno", ha destacado. Vicente ha reconocido también el refuerzo que realizan ayuntamientos como Castejón de Sos o Montanuy.

Ribagorza recibe unos 160.000 euros para vialidad invernal Para los trabajos que efectúa la comarca en vialidad invernal, esta comarca recibe 90.000 euros de apoyo en materia de gasto corriente y unos 70.000 euros de inversión.

Gracias al convenio con Diputación de Huesca, la comarca ha adquirido en el último año equipos básicos como un salero todoterreno por 11.513,15 euros, unas cadenas de tractor por 11.424,82 euros o ruedas de taco y llantas de camión por 10.043,16 euros, entre otros.