La Diputación de Teruel presenta las bases del Plan de Empleo de 2026 por 2 millones de euros

José Luis Alvir, diputado delegado de planes provinciales, y Joaquín Juste, presidente de la DPT. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha presentado las bases del Plan de Empleo 2026, cuya normativa tiene por objeto regular la concesión de subvenciones por valor de 2 millones de euros. La iniciativa apoya a los municipios y entidades locales en la adopción de medidas destinadas a la ejecución de obras y servicios de competencia municipal que generen empleo.

Gracias a este plan, que han presentado el presidente de la DPT, Joaquín Juste, y el diputado delegado de planes provinciales, José Luis Alvir, el año pasado se registraron 420 contrataciones, en su mayoría a tiempo completo o a tiempo completo eventual. Las personas contratadas deben figurar como desempleadas y, además, como demandantes de empleo en cualquier servicio público de empleo.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha explicado la importancia de este plan: "Aparte de la creación de empleo, ofrece una oportunidad real, además de contribuir a fijar población en nuestros municipios".

Los gastos subvencionables serán el importe de los costes salariales que figuren en las nóminas, incluyendo las retenciones del IRPF y los costes de la Seguridad Social del trabajador y los que debe asumir el empleador, así como la indemnización legalmente establecida por finalización del contrato de las personas trabajadoras que los ayuntamientos contraten durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de noviembre de 2026, con independencia de la duración del contrato.

Los consistorios serán los encargados de aplicar y valorar los criterios en la selección de los trabajadores, que serán criterios objetivos.

La convocatoria establece una cantidad para cada municipio que solicite esta ayuda, siguiendo el criterio de población. La cuantía más alta la recibirá Teruel por sus barrios, con 64.180,01 euros, mientras que los municipios más pequeños recibirán 4.140,79 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.

Desde este miércoles los ayuntamientos pueden realizar las solicitudes, que deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la DPT.