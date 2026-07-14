La Diputación de Teruel repartirá a todos los turolenses gafas seguras para ver el eclipse solar

La diputada de Turismo, Marta Sancho, y el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) repartirá a todos los vecinos de la provincia de Teruel gafas especiales para poder observar con seguridad el eclipse solar total que se verá el próximo 12 de agosto en buena parte de nuestro territorio, que se encuentra en la franja de totalidad de este fenómeno.

El reparto de estas gafas, un total de 140.000 para llegar a todos los vecinos censados en la provincia, ya ha comenzado y para hacerlo se contará con la colaboración fundamentalmente de las comarcas. El presidente de la DPT, Joaquín Juste, y la diputada de Turismo, Marta Sancho, han recordado la importancia de atender las recomendaciones de los expertos para disfrutar con todas las garantías de este día histórico, y una de las más destacadas es observar el sol con gafas especiales que eviten cualquier daño en los ojos.

Así, las gafas que va a repartir la institución provincial cumplen estrictamente con los estándares de seguridad y normativas internacionales vigentes. Cuentan con la correspondiente Declaración UE de Conformidad, estando correctamente certificadas en el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425, el marcaje CE y la evaluación de la conformidad por parte de un Organismo Notificado Europeo, cumpliendo rigurosamente con la norma específica EN ISO 12312-2:2015.

Juste ha señalado que el envío permitirá que todos los turolenses, atendiendo a las cifras oficiales de la población empadronada de 2025, tengan al menos unas gafas para minimizar las posibilidades que se pueda producir cualquier daño a la salud de los turolenses. "Se trata de un acontecimiento histórico para nuestra provincia porque este fenómeno se presenta como una oportunidad inigualable para que los visitantes que nos acompañen se lleven una excelente impresión de nuestra tierra, descubran nuestro patrimonio cultural y natural, nuestra hospitalidad y sientan el deseo de regresar en el futuro para conocernos mejor", ha dicho el presidente.

El reparto se va a hacer sobre todo gracias a la colaboración de las comarcas, que recibirán los lotes para cada municipio, según los habitantes que tienen censados, y serán las encargadas de hacerlas llegar a cada ayuntamiento, que decidirá la manera más adecuada para repartirlas. En el caso de la ciudad de Teruel el Ayuntamiento se encargará de buzonear en los domicilios de los empadronados y el Ayuntamiento de Alcañiz tiene previsto repartirlas a través de la oficina de turismo.

La diputada de Turismo ha recordado que la institución provincial lleva trabajando en la promoción del eclipse desde hace más de dos años, pero también en concienciar y sensibilizar a los turolenses sobre las posibilidades turísticas y económicas que tiene, y la necesidad de disfrutarlo con seguridad. "Hemos colaborado con el CEFCA en la formación y sensibilización de ayuntamientos, agentes sociales, turísticos y empresarios, insistiendo a los ayuntamientos para que se preparen, que busquen lugares que faciliten el acceso, el aparcamiento, los servicios y la seguridad de las personas para que ese día se puedan hacer observaciones", ha apuntado.

Todo ello se trasladó a través de charlas presenciales y online en la que los asistentes "pudieron conocer con detalle no solo en qué consiste un eclipse, para ser así también informadores y prescriptores, sino también experiencias de otros territorios en eventos de este tipo, para saber qué esperar y cómo prepararse", ha añadido Sancho. A esto se suma la organización en Teruel de un encuentro de comunicación especializada centrada en el eclipse, al que asistieron de manera presencial y online más de cien periodistas y comunicadores.

Además, la DPT organizó justo un año antes del eclipse el evento denominado 'La Noche del Sol', en la estación de esquí de Javalambre, a modo de simulacro de un evento que podría realizarse para aprovechar el eclipse. Gracias a este "simulacro" se pudieron extraer recomendaciones sobre aciertos, errores y cuestiones a tener en cuenta, que se han trasladado a los empresarios turísticos así como a los ayuntamientos y asociaciones que puedan estar interesadas en organizar eventos.

Estos últimos meses antes del eclipse la Diputación de Teruel se ha centrado en lanzar mensajes a la ciudadanía para disfrutar con seguridad de este evento, buscando enclaves de fácil acceso, asegurándonos que nada tape la puesta de sol y sobre todo, hacer esa observación con seguridad, con material homologado.