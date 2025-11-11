La Diputación de Zaragoza capacita a su plantilla en igualdad y lucha contra el fraude

Los trabajadores de la DPZ se forman en materia de igualdad y lucha contra el fraude. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se están formando desde esta semana en materia de igualdad y lucha contra el fraude mediante dos cursos de asistencia obligatoria que la institución ha organizado desde el Servicio de Personal y que se van a impartir a lo largo de seis sesiones.

El objetivo del curso de igualdad es sensibilizar y capacitar a toda la plantilla, desde un enfoque práctico y transversal, sobre la importancia de la igualdad y la prevención de la discriminación y el acoso, favoreciendo la identidad de estereotipos, barreras y resistencias institucionales desde el marco de los derechos fundamentales, ha informado la institución provincial.

La formación está impartida por la consultora de género Judith Mellado y gira en torno a cuatro ámbitos: las desigualdades invisibles en el entorno laboral; claves sencillas para comunicar con respeto y neutralidad; buenas prácticas para respetar la diversidad y prevenir situaciones discriminatorias; e ideas claras sobre corresponsabilidad, derechos y medidas aplicables en cualquier puesto.

El curso antifraude está impartido por el abogado Francisco Pollino y busca concienciar a las personas que trabajan en la administración pública de la importancia del servicio público para los administrados y de la necesidad de eliminar la mala práctica en la gestión así como de aplicar criterios técnicos y principios éticos para desterrar las corruptelas en la gestión pública.

Asimismo, el curso se divide en tres temas: los códigos éticos en el marco de la transparencia local; cómo crear e implementar un plan antifraude en las entidades locales; y cómo implantar mi canal de denuncias conforme a la directiva 'Whistleblowing' o canal de denuncia interna.