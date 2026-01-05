La Diputación de Zaragoza refuerza operativo por placas de hielo ante la borrasca Francis

Nieve en la localidad zaragozana de Aldehuela de Liestos (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha reforzado su operativo debido a las incidencias que la borrasca Francis está provocando en la provincia, fundamentalmente la formación de placas de hielo en las carreteras debido a las bajas temperaturas.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha participado este lunes en una reunión de seguimiento de los efectos de esta borrasca junto al director general de la institución provincial, Gregorio Sánchez y el jefe del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Raúl Aguilar.

"Se está realizando un seguimiento continuo de la situación para anticiparse y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pudiera producirse en la red de carreteras provinciales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado Sánchez Quero.

Asimismo, ha destacado que los equipos de la DPZ se encuentran plenamente preparados y coordinados para actuar en cualquier momento que sea necesario, como de hecho ya lo están haciendo.

"Los medios humanos y materiales están activados para intervenir de manera inmediata ante los problemas derivados de las condiciones meteorológicas adversas, reforzando así el compromiso de la institución Diputación de Zaragoza con la seguridad y el correcto mantenimiento de las infraestructuras viarias de la provincia", ha añadido.

En estos momentos, las incidencias registradas son debidas a la formación de placas de hielo en la ZP-4301, carretera de Orera, frente a la empresa MITA; la A 1502, entre Ateca y Torrelapaja; la ZP 3303 entre Anento y Lechón así como en la ZP 3403 entre Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes. Además, se están realizando actuaciones preventivas en las zonas de las Altas Cinco Villas, Tarazona y Calatayud.

Una vez finalizadas, se desplazarán medios para reforzar la zona de Daroca-Calatayud, donde las temperaturas están siendo más bajas y donde durante la tarde-noche podrían aparecer placas de hielo.

Durante el año 2024, se instalaron dos silos de 20 toneladas en Daroca y Ejea de los Caballeros, con el objetivo de garantizar el suministro de sal ante episodios de nieve. Ambos se encuentran completamente cargados y vienen a completar las sacas de sal ya disponibles en los parques.