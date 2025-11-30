Director general de Interior y Emergencias informa en las Cortes sobre el funcionamiento del Observatorio de la Montaña

Archivo - El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública acoge este lunes, a partir de las 10.00 horas, la comparecencia del director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, para informar sobre el funcionamiento del Observatorio de la Montaña de Aragón, a petición del PSOE.

Finalizada la intervención, los miembros del órgano sectorial debatirán de manera conjunta y votarán por separado dos proposiciones no de ley sobre el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Desde el PP, presentarán una iniciativa sobre la reducción de efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil instando al Gobierno de España a reconocer su "labor imprescindible y a mantener y reforzar sus unidades, dotándola de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar su eficacia probada".

Por parte de Vox, propondrán "suspender de inmediato cualquier medida de reestructuración que implique la supresión o reducción de patrullas y unidades operativas del SEPRONA en Aragón" y "reforzar las plantillas con un incremento mínimo del 20 % de efectivos en los próximos dos años".