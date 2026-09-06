El director general de Justicia detallará en Comisión las líneas de actuación a desarrollar en esta legislatura

Reunión de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del pasado mes de junio. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario acoge este lunes, a partir de las 10.30 horas, la comparecencia del director general de Justicia, José María Recio, a petición de la consejera del ramo, Mar Vaquero; el PSOE y CHA, para informar sobre las líneas generales de actuación a desarrollar en la presente legislatura.

Previamente, comparecerán los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios para su designación como consejeros del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Tras la intervención de Recio, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley de Aragón Teruel Existe sobre la protección "urgente" de la central térmica de Escucha.

Por parte del PSOE, presentarán un texto para "el impulso con carácter urgente" de una convocatoria para la rehabilitación de patrimonio y accesibilidad a edificios emblemáticos y artísticos de Aragón por parte del Gobierno de Aragón para su materialización en el ejercicio 2026.

A continuación, se debatirán y votarán tres informes de la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas. En primer lugar, el Informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas con relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización del Sector Público Local Aragonés en el ejercicio 2023.

Después, se votará el Informe con relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización de cumplimiento de la legalidad y de gestión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), de los ejercicios 2022 a 2023 - Tasas y actividades relacionadas con la tramitación, autorización, instalación y operación de parques de energías renovables en Aragón en los ejercicios 2019 a 2023, en particular, los ingresos por dichas tasas y su distribución por contribuyente, por proyecto o instalación y por municipios, comarcas y provincias.

Por último, se procederá a la votación del Informe con relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera, contable y operativa de la sociedad La Nueva Romareda.

En última instancia, la Mesa ampliada se reunirá para establecer las próximas actividades.