Disney Dragon Striker Challenge reúne a un millar de personas en Puerto Venecia

El evento oficial de Disney ha combinado fútbol urbano, retos participativos y actividades familiares durante el fin de semana. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Disney Dragon Striker Challenge ha cerrado su paso por Puerto Venecia con una gran respuesta de público. El evento, celebrado los días 13 y 14 de junio en la zona Fun Spot del shopping resort de la capital aragonesa, situada entre Decathlon e Ilusiona, ha reunido a más de 1.000 personas durante el fin de semana.

La cita, inspirada en la nueva serie de animación Dragon Striker de Disney, ha convertido este espacio de Puerto Venecia en un punto de encuentro en torno al fútbol urbano, el entretenimiento y las experiencias familiares. El evento ha tenido como eje central un torneo gratuito de fútbol 3v3, dirigido a las categorías U-12, U-14 y U-16, con partidos cortos y dinámicos que han favorecido la participación de los equipos y el seguimiento por parte del público.

Además de la competición, los asistentes han podido disfrutar de diferentes actividades gratuitas de acceso libre, como chutómetro, diana gigante, Subsoccer y Teqball, propuestas pensadas para poner a prueba la precisión, la técnica y la habilidad con el balón en un entorno abierto y participativo.

Uno de los momentos destacados del fin de semana ha sido la participación del creador de contenido Animalize21, influencer y escritor de cómics con más de 665.000 seguidores en Instagram, que se sumó a la experiencia con retos, encuentros con el público y la animación de las finales del torneo, generando una especial expectación entre el público joven. Un fin de semana de fútbol, diversión y ambiente urbano en el centro comercial y de ocio de Zaragoza.

"Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido Disney Dragon Striker Challenge en Puerto Venecia. La participación de más de 1.000 personas confirma el interés que generan este tipo de propuestas, que combinan deporte, ocio y experiencias familiares en un formato muy atractivo para públicos diversos. Seguimos trabajando para que el shopping resort sea un espacio de encuentro, participación y entretenimiento para todos", ha subrayado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.