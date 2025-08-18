Un dispositivo de lucha contra incendios forestales combate las llamas en un paraje de Torrente de Cinca (Huesca)

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Operativo de lucha contra los incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón trabaja en la extinción de un fuego declarado este lunes, 18 de agosto, sobre las 13.20 horas, en el término municipal de Torrente de Cinca (Huesca).

Por parte de INFOAR se han desplazado 2 helicópteros de transporte y extinción con sus 2 brigadas helitransportadas, 2 brigadas terrestres y 2 autobombas.

El humo del incendio es visible de la autovía AP2 a su paso por este término municipal. La superficie provisional afectada ronda las 7 hectáreas de pasto y matorral.