El dispositivo sanitario del 061 por el eclipse registra una treintena de asistencias o consultas telefónicas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, con personal del 061 en el Punto de Observación del eclipse de Motorland. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario especial desplegado por el 061 Aragón con motivo del eclipse ha atendido una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto, todas ellas coordinadas por el Centro Coordinador de Urgencias (CCU).

De esta cifra global, 17 se han localizado en los Puntos Oficiales de Observación, atendidos por los puestos sanitarios de primera intervención de Cruz Roja coordinados por el 061.

Más de 16.500 personas han acudido a estos puntos para poder observar este fenómeno histórico en una jornada que discurrió sin incidentes gracias al seguimiento de la población de las recomendaciones sanitarias previas de hidratación y protección ocular, como se puede observar también en el balance de atenciones realizadas.

Este miércoles, 12 de agosto, se ha concentrado la mayor parte de ellas, todas ellas leves y fundamentalmente por contusiones y pequeñas curas: dos en Épila, once en Calamocha y tres en Javalambre, a las que se suma una cuarta que se produjo el día 11 en este mismo punto.

En cuanto a la actividad general del 061 Aragón vinculada al eclipse en ese mismo periodo de tiempo, se han realizado otras 4 asistencias, todas ellas en Zaragoza, además de varias consultas telefónicas.

El dispositivo, activado en Fase de Alerta del Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas del Servicio Aragonés de Salud (PLAMUVISALUD), ha mantenido operativos todos los recursos ordinarios de la comunidad autónoma, con refuerzos en los recursos del 061 en Javalambre, Teruel y Alcañiz, además de en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU).