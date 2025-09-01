Las distintas sedes de Dinópolis reciben más de 50.000 visitantes este verano

TERUEL 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de ocio y ciencia turolense dedicado al mundo de los dinosaurios y de la Paleontología, ha recibido este verano 51.542 visitantes distribuidos entre Dinópolis Teruel y sus sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia, lo que supone un descenso del 8,05 % respecto al mismo período de 2024, aunque hay que tener en cuenta que la sede de Legendark en Gave no ha abierto al público esta temporada al estar inmersa en la mejora de sus contenidos expositivos.

La gran mayoría de la afluencia se ha ubicado en el parque ubicado en la capital turolense, con 43.681 visitantes durante los meses de junio, julio y agosto, un 3,92% menos que el verano anterior.

"Aunque este verano ha sido ligeramente inferior en cifras respecto a 2024, el balance global de la temporada está siendo muy positivo. La decisión de adelantar nuestra apertura al 1 de marzo ha sido clave para adaptarnos a la creciente tendencia a planificar visitas fuera de la temporada estival", ha explicado la directora gerente de Dinópolis, Higinia Navarro.

La directiva del parque ha indicado que "cada vez más personas eligen realizar escapadas en primavera y otoño" y que "Dinópolis ha sabido responder a esa demanda".

Así, además de atraer a miles de visitantes, Dinópolis genera un impacto mayor en el entorno ya que "dinamiza la economía local, impulsa el turismo en toda la provincia y contribuye a la divulgación científica", ha añadido.

"Somos un motor de desarrollo para Teruel y un referente nacional en paleontología y continuamos trabajando para ofrecer nuevas propuestas que sigan haciendo de Dinópolis un destino imprescindible", ha declarado Navarro.

LA TEMPORADA CIERRA EL 7 DE SEPTIEMBRE

Dinópolis y sus sedes finalizarán su temporada estival el próximo domingo, 7 de septiembre, continuando su apertura durante los fines de semana y festivos hasta el 30 de diciembre en el caso del parque principal, así como algunos días entre semana coincidiendo con festividades en otras comunidades cercanas o para excursiones escolares en el mes de noviembre.

En el caso de sus sedes, ubicadas en diversas localidades de la provincia de Teruel, continuarán abiertas hasta el domingo, 2 de noviembre.

Aquellos que estén interesados en visitar este parque pueden consultar su calendario de apertura en su página web --'www.dinopolis.com/calendario'--, así como el resto de información necesaria para planificar su visita.

ACCIONES PROMOCIONALES

Además, este verano, Dinópolis ha desarrollado varias campañas de comunicación y marketing para su imagen de marca y su posición como parque paleontológico "único en su especie".

Entre las más destacadas se encuentra la campaña en cines junto a 'Jurassic World Rebirth'. Para ello, el parque de dinosaurios turolense realizó un 'spot' temático vinculado a este estreno, dirigido a todos aquellos que viajan hasta Teruel para vivir una auténtica aventura jurásica en Dinópolis, proyectado en salas de las principales cadenas de cine del país.

El anuncio incluía varios 'easter eggs' --guiños a la película-- que homenajeaban a la primera película de la saga --'Jurassic Park'-- y conectaba directamente con sus dinofans "apelando directamente a esa 'dinomanía' que se reaviva cada vez que se estrena en la gran pantalla una película de esta temática", ha resaltado Navarro.

Unos guiños, que además de deleitar y servir de gancho para atraer y poner el foco como escapada al parque por parte de los espectadores de estas salas de cine, ha servido de eje para un original sorteo celebrado en la red social Instagram, que ha gustado mucho tanto a sus seguidores, como a los nuevos conseguidos, atraídos por esta acción comunicativa.

Además de esta importante campaña en cines con este nuevo spot, Dinópolis ha apostado esta temporada por la realización de otro impactante audiovisual que lanzó durante el primer trimestre del año y que ha convivido junto al estrenado en cines, en las diversas acciones multicanal que el parque paleontológico turolense ha realizado, y que continúan en funcionamiento.

De este modo, ha llevado a cabo campañas digitales en televisión por cable, pantallas en centros comerciales, medios especializados en turismo, familia y ciencia, además de la apuesta por la publicidad en redes sociales, debido al aumento en el uso de estos canales para acceder a planes e información y por las posibilidades para llegar a ese público potencial del parque.

DATOS DE LOS VISITANTES

A lo largo de este verano se han registrado, como es habitual, visitantes procedentes de todas las provincias españolas. Por comunidades, lidera la COmunidad Valenciana --29,98%--, seguida de Aragón --19,32%--, Cataluña --16,33%--, Comunidad de Madrid --8,93%-- y Región de Murcia --4,91%--.

Por provincias el ranking de procedencias de sus visitantes lo encabeza Valencia --16,74%--, seguida de Zaragoza --13,55%--, Barcelona --12,05%--, Madrid --8,93%-- y Alicante --6,58%--.