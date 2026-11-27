La candidata del PP Zaragoza al Congreso, Rocío Dívar, y al fondo el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP Zaragoza al Congreso, Rocío Dívar; el presidente del PP Aragón y del Gobierno regional, Jorge Azcón; y el portavoz nacional de este partido, Borja Sémper, han llenado este viernes, 27 de noviembre, la gran sala de los Cines Palafox de Zaragoza para ofrecer el mitin de cierre de la campaña electoral, que han desarrollado "pensando en la gente y con propuestas".

Así lo ha indicado Dívar a los medios de comunicación, destacando "el intenso trabajo por el cambio necesario para España", también realizado "con ilusión".

"Nosotros estamos muy contentos, hemos hecho una campaña limpia, que otros no pueden decir lo mismo" porque "en el Partido Socialista han quemado papeletas del Partido Popular, han rodeado nuestras mesas informativas, pero nosotros, insisto, hemos hecho una campaña limpia y rigurosa".

"Ahora --ha añadido Dívar-- venimos aquí a intentar rematar este trabajo para recordar a todo el mundo lo importante que es que el partido se juega el domingo, que todo el mundo tiene que ir a votar y que vamos a pelear hasta el último minuto por el cambio necesario".

Jorge Azcón ha indicado que esta campaña está siendo "intensa" para los candidatos y ha dejado claro que "estas elecciones van de cambio y, al final, el cambio significa decencia, verdad y honestidad".

"Eso es lo que representan el PP y Alberto Núñez Feijóo", ha continuado Azcón, quien ha hecho notar que "los candidatos del PP se han dejado la piel, han recorrido más kilómetros que nadie, han estado en más municipios que nadie" y "han hablado de Aragón y han hecho propuestas para Aragón más que ningún otro partido político".

"Estoy convencido de que quien va a defender los intereses de Aragón, pero también los de España para que podamos cambiar nuestro país a mejor, son los hombres y mujeres del Partido Popular encabezados por Alberto Núñez Feijóo".

EL 29N, PUNTO DE PARTIDA

Borja Sémper ha dicho que el 29 de noviembre, fecha de celebración de las elecciones generales, "no es un punto de llegada, sino un punto de partida" y que durante la campaña se ha condensado "nuestra propuesta a los españoles de ofrecer un futuro mejor".

Ha planteado "un futuro de gestión, tener un presidente del Gobierno y ministros que se ocupen de los problemas de los españoles, no de sus propios problemas", es decir, "un Gobierno decente y, sobre todo, un Gobierno para todos".

Ha apostado por "crear un proyecto político, ofrecer un proyecto político a los españoles para caminar juntos y tener un futuro luminoso".

Durante la etapa de Pedro Sánchez "pasamos unos años de oscuridad, de mal rollo, de gestión, de enfrentamiento" porque los socialistas "han querido que nos dividamos y en parte lo han conseguido", ha expuesto Sémper, lo que ha opuesto la propuesta del PP de "volver a unirnos" con "un Gobierno decente, que vuelva a unir a los españoles".

Ha pedido "con humildad, pero con mucha ilusión y mucha determinación, que incluso quienes no nos han votado en otra ocasión, en este momento nos den su confianza", añadiendo: "Nosotros no pedimos a la gente que se haga el PP, lo que le pedimos a la gente es que dé una oportunidad al PP para cambiar España".