La cabeza de lista del PP Zaragoza al Congreso, Rocío Dívar. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha elegido la plaza del Pilar de la capital de Zaragoza para ofrecer la última rueda de prensa de la campaña electoral, en la que ha recorrido el territorio de la provincia para recoger "los problemas reales" de la ciudadanía, constatando "las ganas de cambio". Ha dado por seguro que Alberto Núñez Feijóo será el nuevo presidente del Gobierno de España tras las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

En su intervención, Rocío Dívar ha anotado, durante estas dos semanas, "la necesidad de cambio" que, ha dicho, le han transmitido los ciudadanos y ha hablado "con todo el mundo" para conocer las "preocupaciones" de los zaragozanos, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el presidente provincial del PP, Ramón Celma, visitando más de 70 municipios.

"Estamos satisfechos porque hemos hecho una muy buena campaña, en primer lugar porque cumplimos con lo prometido", ha dicho Dívar, realzando el "rigor" y la "seriedad" con que el PP Zaragoza ha abordado la campaña, así como las propuestas que han dado a conocer.

El PP ha hecho una campaña "limpia", aunque su compañero de Guipúzcoa, Jon Echeverría, "ha sufrido el acoso de los intolerantes y de los violentos, herederos de ETA, ha sido apedreado en más de un municipio, abucheado" y "han intentado que no pudiera hablar", recordando "desgraciadamente algunas de las imágenes más dolorosas que guardamos en nuestra memoria".

En Zaragoza, ha recordado, un grupo de manifestantes rodeó una mesa informativa del PP, en la plaza de España, al inicio de la campaña, ha dicho Dívar, tildándolos de "intolerantes que tienen miedo a la alternancia democrática". Ha apuntado que "entre esas personas que rodearon la mesa informativa con militantes del PP había cargos públicos del PSOE, que ni han dado explicaciones ni han pedido perdón".

"Hemos visto a una candidata del PSOE por Huesca hacer trampas en un debate y hemos visto a un concejal del Partido Socialista quemar en redes sociales una papeleta del Partido Popular", se ha quejado Dívar, atribuyéndolo a "la degradación del sanchismo", lo que "va a acabar el próximo 29 de noviembre porque nosotros vamos a derribar ese muro".

"En las últimas semanas, el Partido Socialista no ha parado de recibir noticias sobre su corrupción y sobre sus líos judiciales", ha comentado la candidata del PP, señalando que en los últimos 20 días se ha conocido que la Fiscalía de la UE ha iniciado una segunda investigación sobre los fondos europeos que tendrían que haber sido destinados a la seguridad en las vías del AVE Madrid-Sevilla.

Además, ha continuado, "hemos visto a la Fiscalía Europea entrar en el Ministerio de Igualdad para pedir información sobre el dinero que tenía que haberse destinado a las pulseras antimaltrato de las mujeres más vulnerables, que son las víctimas de la violencia de género" y "hemos visto a la UCO pedir información al Tribunal de Cuentas por las discrepancias que existen en las donaciones del PSOE por su posible financiación irregular".

Asimismo, ha relatado, el Tribunal de Cuentas ha pedido explicaciones al Ministerio de Hacienda por un posible fraude en Loterías y Apuestas del Estado de más de 3.500 millones de euros y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido al PSOE, por tercera vez, documentación sobre el pago a los abogados en el caso 'Cloacas'.

Dívar ha recordado que una jueza ha citado a declarar como investigados a Leire Díez y Juan Manuel Serrano, que fue director de gabinete del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "por irregularidades en los contratos de Correos".

También ha indicado que la UCO de la Guardia Civil ha comunicado a la Audiencia Nacional irregularidades en la adjudicación del túnel de Belate (Navarra), "que se adjudicó a la empresa Servinabar, que pertenece a Antxon Alonso y Santos Cerdán".

"Sé que impresiona y que aburre escuchar esta lista de casos de corrupción, pero esto es el repaso a la corrupción del PSOE en los últimos 20 días".

UNA CAMPAÑA "PARA LA GENTE"

Los populares han hecho una campaña electoral "para la gente, pero de verdad, para tantas y tantas familias que no llegan a final de mes", prometiéndoles "la verdad, que bajaremos los impuestos y que les ayudaremos a llegar a final de mes bajando el IRPF y eliminando el IVA de los alimentos básicos, como la carne y el pescado".

La campaña se ha centrado en "esos 47.000 jóvenes aragoneses que no se pueden independizar, prometiéndoles que les vamos a devolver la ilusión para que puedan tener un proyecto de futuro, fundamentalmente ayudándoles a tener una vivienda en alquiler y en propiedad".

También han hecho una campaña para los agricultores y ganaderos, apostando por "un compromiso presupuestario" para la PAC, el relevo generacional y la viabilidad de las explotaciones agrarias en el territorio.

Otro asunto de la campaña del PP han sido los mayores, quienes "no se merecen las mentiras del PSOE, que solo se acuerda de ellos en campaña" y les han prometido revalorizar las pensiones conforme al IPC.

El PP también ha destacado su apuesta por la educación, "que el PSOE de Pedro Sánchez ha dejado a la cola de todos los países de la UE", al tiempo que ha escuchado las "preocupaciones" de los emprendedores y autónomos, que "están asfixiados".

Otros asuntos que ha abordado el PP han sido los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como los servicios ferroviarios porque "merecemos volver a subirnos a un tren con seguridad y sin miedo, y nosotros lo haremos", mientras que "el PSOE ha fracasado en todas estas cosas".

Rocío Dívar ha asegurado que "el PSOE le ha fallado a la gente" y los populares van a "recuperar este país para esos millones de españoles que hacen un esfuerzo cada mañana".

"El próximo domingo pedimos a todos los zaragozanos y a todos los aragoneses que vayan a votar con ilusión por ese cambio, porque ese cambio está más cerca".

"Alberto Núñez Feijóo va a conseguir devolver la decencia a este país y va a devolver a los españoles la ilusión y, sobre todo, nuestro compromiso, conseguiremos que millones de españoles estén orgullosos de su país y nosotros les devolveremos ese esfuerzo que millones de españoles hacen cada día", ha concluido.

"POLÍTICAS FALLIDAS DE IZQUIERDAS"

Natalia Chueca ha afirmado que "España no aguanta cuatro años más de Pedro Sánchez ni de sus socios, cuatro años más de políticas cínicas y fallidas de izquierdas".

"Los vecinos de Zaragoza nos han dicho que la gente, en general, está harta, que no pueden más de Pedro Sánchez y de sus políticas, sus mentiras, su corrupción, de la inseguridad que ha generado en nuestras calles, de sus ministros con prostitutas, de los accidentes de trenes que han producido la muerte de cientos de españoles, de sus tomaduras de pelo, sobre todo de sus mentiras".

Ha comentado que este jueves, en el debate televisivo a cuatro, Pedro Sánchez "dijo una mentira en alusión a Zaragoza, diciendo que aquí censurábamos obras de teatro", lo que es "todo lo contrario a la realidad". Ha recomendado a Sánchez que compre entradas en la web del Teatro del Mercado para ver, a partir del 9 de febrero, 'Historia de una maestra', de Josefina Aldecoa. "El PP no censura, censura es lo que hace él con el miedo que intenta trasladar a todo el que opina diferente a lo que él quiere que opinen".

"Nuestro país ya no tiene sitio para el sanchismo, Sánchez ha perdido y ahora lo que nos toca es echarle el domingo votando todos al PP", ha enfatizado Chueca.

Ramón Celma ha comentado que la candidatura del PP Zaragoza ha conseguido "llegar a cada rincón de la provincia" y ha presentado a sus candidatos "con mucho orgullo", realzando "la alternativa clara y contundente" de Núñez Feijóo.