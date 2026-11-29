La candidata del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, vota acompañada de su familia en el CEIP 'Gascón y Marín'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, ha votado este domingo, 29 de noviembre, en el colegio electoral ubicado en el CEIP 'Gascón y Marín' de la capital aragonesa, acompañada de su familia, donde ha señalado que espera "una altísima participación".

En declaraciones a los medios de comunicación, Rocío Dívar ha afirmado que este domingo "es un día muy importante para España y para Aragón, en el que los ciudadanos toman la palabra y deciden el futuro de nuestro país".

"Nosotros esperamos que la jornada se desarrolle con total normalidad y también esperamos que haya una altísima participación", ha continuado la candidata, quien ha hecho un llamamiento "por última vez a todos los aragoneses y a los zaragozanos a que vengan a votar".

Ha dado las gracias "a las personas que hacen que este día sea posible, empezando por los miembros de las mesas, también los interventores y apoderados, y a los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que lo hacen posible".

Rocío Dívar afronta el día electoral "con mucha ilusión, también con la satisfacción del trabajo bien hecho y con muchas ganas de que se abran las urnas esta tarde".