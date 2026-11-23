La candidata del PP Zaragoza al Congreso, Rocío Dívar, junto con varios representantes del PP. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha prometido este lunes que los jóvenes de 18 a 35 años no tendrán que hacer la declaración de IRPF el primer año que tengan obligación y se beneficiarán de reducciones durante los tres años siguientes. El IVA de la adquisición de la primera vivienda será del 4 por ciento.

Acompañada por el diputado autonómico y también consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, a las puertas de este Departamento, Dívar ha recordado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha subido los impuestos más de cien veces en los últimos años "y los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes", pagando cada vez más impuestos, 4.000 euros más al año en gravámenes.

Además, "el dinero que hemos pagado para los impuestos no ha servido para la mejora de los servicios públicos, que es para lo que tienen que ir destinados", de forma que "no están en nuestras carreteras, ni en el mantenimiento y la seguridad de nuestras vías de tren, como desgraciadamente hemos comprobado".

La candidata del PP ha aseverado que el dinero de los impuestos "está en el bolsillo de algunos, como José Luis Ábalos, que era la mano derecha del presidente del Gobierno", recordando que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo con una condena a 24 años de prisión por corrupción".

Los populares quieren "ayudar a los españoles a llegar a fin de mes, aliviar su bolsillo y que cada uno de ellos tenga dinero para emprender su proyecto de vida como quiera"

Rocío Dívar ha reclamado "responsabilidad en la gestión de los recursos públicos para que el esfuerzo que hacemos los españoles sirva para reforzar los servicios públicos".

Así, ha propuesto reducir el IRPF a las rentas medias y bajas y a las familias, también que los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional no tengan que hacer la declaración de la renta y reducir a cero el IVA de los alimentos básicos, así como eximir del IVA a los autónomos que no facturen más de 85.000 euros anuales.

También ha planteado deflactar el IVA en el IRPF, lo que el PP lleva años pidiendo y lo impulsó en el Senado, sin poderlo tramitar porque "de nuevo la presidenta Armengol lo metió en el congelador".

PAPELETA QUEMADA

En otro orden de cosas, Rocío Dívar ha condenado "la actitud" del concejal del PSOE en Huesca Roberto Cacho, que ha publicado en redes sociales, y después ha retirado, un vídeo en el que quema una papeleta electoral del PP Huesca al Congreso. "Condenamos su nulal tolerancia y su falta de espíritu democrático".

"Esto es especialmente grave, además, cuando estamos hablando de un cargo institucional, de un concejal del Ayuntamiento, pero también de una persona que tiene responsabilidad orgánica en el Partido Socialista de Huesca".

"La democracia se basa en la alternancia y en el respeto a esa alternancia política y, desgraciadamente, en los últimos años y en los últimos meses nos hemos tenido que acostumbrar a declaraciones que van en contra de ese espíritu democrático y por eso lo queremos condenar y pedimos al Partido Socialista y a Pilar Alegría que lo condene porque hasta esta hora no lo ha hecho". "Frente a esta actitud antitolerante, nosotros lo que vamos a hacer es seguir confrontando con propuestas", ha añadido.

Dívar ha comentado que el PP está dedicando la campaña electoral a "hablar de un cambio para España, un cambio necesario" y su propuesta de "reconstrucción nacional", añadiendo que "las tendencias son bastante claras", aunque ha pedido "toda la cautela del mundo".

"Vamos a trabajar hasta el último momento y sobre todo lo que queremos hacer es animar a todos los españoles, a todos los aragoneses, a ir a votar porque hasta el domingo, hasta el rabo todo es toro, y lo importante es que todo el mundo vaya a votar y que cuando abramos las urnas podamos celebrar este cambio necesario", ha concluido.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha propuesto elaborar un sistema de financiación autonómica "justo", que sea "exactamente igual" para todos los ciudadanos "vivan donde vivan", sin que haya discriminación "en función de una serie de votos en el Congreso de los Diputados".

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha defendido que la financiación autonómica permita a todas las comunidades autónomas "prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los españoles vivan donde vivan".

"Durante estos años hemos sufrido una serie de propuestas que en ningún caso beneficiaban al conjunto de los españoles, sino que beneficiaban única y exclusivamente a los ciudadanos de Cataluña, ya que era una propuesta de financiación que estaba pactada con Esquerra a la medida de Esquerra, a la medida de Cataluña, y que perjudicaba claramente los intereses de Aragón", ha expuesto el consejero.

Ha añadido que "las reformas hasta ahora no eran en pie de igualdad y lo que va a hacer el Partido Popular en el nuevo Gobierno es que elementos tan importantes que afectan a muchas comunidades, como puede ser la despoblación, la dispersión, el envejecimiento, como pueden ser otras características típicas de Aragón, como las zonas de montaña o las dificultades geográficas, estén en el nuevo sistema de financiación".

"Hasta ahora hemos estado acostumbrados, en los últimos años, a que las negociaciones que afectaban al conjunto de los españoles las resolvían entre Sánchez y Junqueras", ha dicho Bermúdez de Castro, quien ha reivindicado "una negociación de igual a igual".

De esta forma, "el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a ser una mesa en la cual todas las comunidades, todos los españoles, podamos opinar lo mismo y nuestra fuerza, nuestro peso, nuestra voz sea la misma", ha zanjado.