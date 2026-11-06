Dívar (PP) quiere "devolver la seguridad a las calles" y reclama más medios para las fuerzas policiales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la candidata número uno del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, en la plaza Emperador Carlos V para hablar sobre asuntos de seguridad ciudadana. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seguridad ciudadana, la ocupación de viviendas, los actos vandálicos y la dotación de medios para las fuerzas policiales han centrado este viernes, 6 de noviembre, las intervenciones de la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, y la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, quienes han reclamado cambios en la política nacional para reforzar la protección de los ciudadanos y han defendido las actuaciones desarrolladas por el Gobierno municipal.

Ambas han comparecido ante los medios en la plaza Emperador Carlos V para abordar los problemas de seguridad en las ciudades y los municipios. En este sentido, Dívar ha comentado que los españoles "están preocupados" por la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y de los trenes, pero también de las calles, para asegurar que la ciudadanía "vive con más inseguridad que hace escasos años".

La dirigente popular ha aludido a los actos vandálicos, los casos de okupación y la preocupación de las mujeres por la excarcelación de agresores sexuales. También ha señalado que "los jóvenes no pueden disfrutar con libertad de su ocio" y ha advertido de las situaciones en las que los propietarios regresan de vacaciones o de un ingreso hospitalario y encuentran su vivienda okupada.

"Desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo diciéndolo. Nosotros queremos devolver la seguridad a las calles y queremos que los españoles se sientan seguros en sus ciudades y en sus pueblos", ha afirmado Dívar al presentar varias medidas de su formación para abordar estos problemas.

OCUPACIÓN Y MULTIRREINCIDENCIA

Entre las propuestas, ha situado la denominada ley antiokupación, con la que el PP plantea que los ocupantes abandonen las viviendas en un plazo de 48 horas después de presentar una denuncia. También ha citado la Ley de multirreincidencia, que, según ha explicado, busca poner fin a los actos vandálicos y evitar que quienes cometen delitos de forma reiterada queden en libertad sin cumplir condena.

"Necesitamos que haya una ley de desocupación para que en 48 horas se desocupen los domicilios, como se está haciendo y como propone el Partido Popular", ha apuntado Chueca, para corroborar después que también es necesaria "una Ley de multirreincidencia que permita que aquellas personas que están siendo reincidentes no entren por una puerta y salgan por la otra, sino que realmente cumplan una condena".

Asimismo, Dívar ha reclamado más recursos humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reiterado el apoyo del PP a la Policía Nacional y la Guardia Civil. En este sentido, ha pedido que ambos Cuerpos de Seguridad del Estado sean reconocidos como profesión de riesgo, una reivindicación que, según ha recordado, su partido ha defendido en el Senado.

La candidata popular ha extendido esta demanda a los municipios de menor tamaño y ha criticado el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, con referencias concretas a los de Quinto y La Muela. "Los ciudadanos, los zaragozanos que viven en pequeños municipios tienen el mismo derecho que los que vivimos en grandes ciudades a sentirse protegidos y a tener seguridad", ha subrayado.

CHUECA DEFIENDE LAS ACTUACIONES EN ZARAGOZA

Por su parte, la alcaldesa ha puesto a Zaragoza como ejemplo de las medidas que, a su juicio, están adoptando los gobiernos locales del PP para mejorar la seguridad. Chueca ha subrayado que el Ayuntamiento ha incorporado "más de 400 agentes desde que gobierna el Partido Popular", con el objetivo de completar la plantilla de la Policía Local.

A esta ampliación de efectivos ha sumado el despliegue de una red de cámaras de videovigilancia y la dotación de nuevos medios técnicos para los agentes, entre ellos cámaras unipersonales. No obstante, ha reclamado que este esfuerzo también alcance a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, al considerar que el Gobierno de España debe acompañar el esfuerzo realizado desde los ayuntamientos.

"Zaragoza es un clarísimo ejemplo, pero igual que Zaragoza son muchas las ciudades que están gobernadas por el Partido Popular y que, bajo el mandato del PP lo que estamos haciendo es primar la seguridad de nuestros vecinos", ha manifestado.

La alcaldesa también ha remarcado la entrada en vigor de la Ordenanza Cívica como una de las últimas medidas para regular la convivencia en la ciudad. Según ha indicado, en sus primeras semanas de aplicación ya se han impuesto "más de 300 sanciones".

Chueca ha insistido en que esta normativa permite establecer reglas para el uso del espacio público y ha reclamado que las administraciones refuercen el cumplimiento de la ley. "Necesitamos que el Estado también vele por la seguridad de sus ciudadanos", ha puntualizado, antes de contraponer el modelo que defiende el PP a lo que ha calificado como "el libre albedrío y que cada uno campa a sus anchas como puede".

SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Atendiendo al concepto de seguridad, la alcaldesa lo ha ampliado a la protección de los servicios públicos y al funcionamiento de las infraestructuras. En este contexto, ha vinculado la preocupación por la seguridad ciudadana con la situación del transporte ferroviario y el mantenimiento de las vías, al considerar que los ciudadanos deben tener garantías para viajar.

"Estamos viendo cómo el dinero, en lugar de dedicarse al mantenimiento, ha sido desviado para otros fines, lo cual se llama corrupción", ha afirmado, en referencia a las investigaciones relacionadas con Adif. Chueca ha reclamado que las instituciones trabajen en la misma dirección para garantizar la protección de los ciudadanos y la conservación de los servicios públicos.

Dívar, por su parte, ha concluido su intervención con una petición de responsabilidades y de explicaciones sobre los recursos destinados a las infraestructuras. "Queremos saber dónde está ese dinero y por qué se ha descuidado la seguridad de todos los españoles y la seguridad de los viajeros", ha indicado.

Ambas dirigentes han coincidido en reclamar una mayor coordinación entre las administraciones y un refuerzo de los medios destinados a la seguridad, tanto en las grandes ciudades como en los municipios más pequeños.