La 'Divina Comedia' de Dante llega a Albarracín con el Proyecto LUZ, del director de orquesta José Luis Temes

Rodaje del capítulo 21 del 'Proyecto LUZ. Sinfonismo español iluminado', del director de orquesta José Luis Temes. - FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

ALBARRACÍN (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

La 'Divina comedia' de Dante visita la localidad turolense de Albarracín en el capítulo 21 del 'Proyecto LUZ. Sinfonismo español iluminado', creada y dirigida por el director de orquesta José Luis Temes, Premio Nacional de Música, quien plantea "una aventura artística que une música, historia y mirada contemporánea en un formato único".

El capítulo lleva por título 'LUZ 21: Francesca en Albarracín' y se estrena en el Cine Paz de Madrid este sábado, 24 de enero, a las 12.00 horas, ha informado la Fundación Santa María de Albarracín.

"Desde que puse en marcha el Proyecto LUZ, venía buscando la forma de dedicar al 'milagro Albarracín' un capítulo de dicho Proyecto. Y no sólo por la singularidad de ser una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, sino porque ese 'milagro' tiene sus nombres y apellidos; todos o casi todos ellos, en torno a la Fundación Santa María de Albarracín'.

Desde hace casi veinte años José Luis Temes y la Fundación Santa María de Albarracín están unidos por una estrecha relación de colaboración, ya que el director imparte cada primavera un seminario de música dentro de su programación cultural.

ALBARRACÍN COMO "ESPACIO DE INSPIRACIÓN"

"Si lo que hoy vemos en Albarracín nos emociona es porque aquí una Fundación ha sabido unir durante tres décadas sueños, excelencia y generosidad", ha afirmado Temes, quien ha añadido que siente a este municipio como "espacio de inspiración".

Detrás de cada entrega de 'Proyecto LUZ', apoyado por fundaciones y entidades que comparten su propósito, está el equipo de '4 en Raya Producciones' y el ingeniero de sonido Javier Monteverde con el que Temes lleva colaborando de forma habitual dos décadas.

'Francesca en Albarracín' es una fusión de música e imagen, un mediometraje de 33 minutos que nace de la simbiosis de dos conceptos familiares para Temes.

"En 2025, encontré la viabilidad 'espiritual' a dicha idea y a casarla con una obra orquestal de mi admirado compositor Alfredo Aracil (Madrid, 1954) que respira aire medieval por todas partes, sin perder la contemporaneidad de su estética y su sonoridad", ha explicado.

"Titulada 'Tres imágenes de Francesca' (1989), es un tríptico a partir del personaje medieval Francesca de Rímini. Una obra maestra, que yo había grabado para disco hace nada menos que 35 años, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española", ha añadido.

El guión está conformado por imágenes acompañadas de música orquestal que intentan, según el propio director "extraer el 'perfume del tiempo' que nos cautiva en Albarracín".

DIÁLOGO ENTRE FRANCESCA Y EL ESPÍRITU DE ALBARRACÍN

La película propone un diálogo entre el personaje histórico que inmortalizó Dante en la 'Divina Comedia' y el propio espíritu medieval de Albarracín.

"Una ciudad nacida para la defensa y la guerra es hoy el paradigma de la cultura y el diálogo. De la barbarie a la concordia", ha ahondado Temes.

En este capítulo, el espectador recorre estos "lugares únicos" de la mano de Francesca de Rímini, protagonista del clásico de la literatura italiana, en una noche cerrada y en un día soleado, pero siempre en intimidad, rodado sin ninguna otra persona que la propia Francesca.

Al final, la visita trasciende el mero recorrido por la ciudad, y se enriquece con la presencia de la danza, a partir de la música excelsa de Aracil.