Docentes y salud mental centran la primera sesión de la comisión sobre el impacto de la tecnología en Aragón

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, comparece en la Comisión Especial de Estudio de las Cortes de Aragón para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Estudio de las Cortes de Aragón para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología en la Comunidad Autónoma ha celebrado este lunes su primera sesión de comparecencias, en la que se ha abordado la capacitación de los docentes, los problemas relacionados con la salud mental o las reformas legales como elemento clave para afrontar esta lucha ya que "la tecnología ha venido para quedarse".

La primera en intervenir ha sido la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, quien ha puesto el foco en la figura del profesor, "clave en la consecución de objetivos", al tiempo que ha afirmado que "la Comunidad ya ha empezado a regularizar la capacitación digital de los profesores".

De igual forma, ha incidido en que "la tecnología es un instrumento valioso" y, en este sentido, ha recordado que "la actuación de los poderes públicos se basa en la protección y la exigencia".

Ha aludido también a las quejas que recibe en la institución en relación al uso de pantallas móviles por parte de menores o los riesgos de su exposición a internet, en especial en problemas relacionados con la salud mental.

Las familias también han trasladado inquietudes por inquietudes por el coste de adquisición de la tecnología exigida para el seguimiento de las clases, ante lo que la Justicia ha advertido de que el acceso a la educación de calidad no debe verse afectado por las condiciones socioeconómicas de las familias.

SIMPLIFICAR HERRAMIENTAS

Sobre los riesgos del abuso de las tecnologías, Gimeno ha citado la dependencia, el aislamiento, el ciberacoso, la exposición a terceros deconocidos o el contacto e integración en grupos de riesgo, lo que puede ocasionar ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria, entre otros.

En relación con las familias, ha hecho hincapié en el necesario control parental en el acceso al contenido digital. "Las herramientas de control deben ser simplificadas para reducir la dificultad de los padres, o cabe incluir controles por defecto, lo que garantizaría un uso más seguro desde el inicio sin depender de la configuración paterna", ha explicado.

Entre las propuestas a las administraciones, Gimeno ha hecho un llamamiento a la administración educativa y socio-sanitaria para seguir trabajando en la concienciación de las familias mediante información accesible y asesoramiento permanente, dada la alta probabilidad de que del mal uso o del abuso surjan problemas de depresión, ansiedad, autoestima, adicción y otras conductas lesivas.

En concreto, en el ámbito educativo ha plantado la posibilidad de crear una figura o equipo específico que pudiera determinar criterios uniformes de actuación y decidir sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Igualmente, ha insistido en la necesidad de abordar la desconexión digital de los alumnos.

RESTO DE COMPARECIENTES

Posteriormente ha sido el turno de la comparecencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien ha reconocido que "estamos en un contexto de profundos cambios a nivel europeo y mundial", en relación a las 'fake news' y la Inteligencia Artificial, y ha remarcado que la acción del Gobierno central se ha basado ejes como "la aprobación de una ley de entornos digitales y menores, que recoge modificaciones del código penal para combatir el 'grooming' --acoso y abuso sexual online--, además de reconocer por primera vez la violencia digital o establecer mecanismos de identificación de la persona que publica ciertos contenidos digitales".

Por su parte, la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Cristina Navarro, ha comenzado su comparecencia, indicando que "la tecnología ha venido para quedarse y no es en sí misma el problema, pero el uso que se hace de ella y la falta de acompañamiento en edades clave puede generar problemas".

De esta manera, ha destacado que "es esencial reforzar las políticas de prevención, de educación digital y de apoyo emocional, sobre todo en la adolescencia temprana".

A continuación, la vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones - Agencia Estatal Protección de Datos, Marta Rico, ha comparecido ante esta comisión no permanente por videoconferencia. En su intervención ha comentado que "los menores son más vulnerables que el resto de la población, porque exponen sus datos personales sin ser conscientes de ello", refiriéndose especialmente a los delitos a los que se exponen al volcar su intimidad como el sexting. Además, ha remarcado que "hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los menores, pero también a los datos anónimos de aquellas personas que intervienen en Internet".

En último lugar, ha tenido lugar la comparecencia de la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, Ana María Moracho, quien ha defendido que "el nuevo paradigma en relación con la tecnología debe ser comprendido y regulado para ayudar a los jóvenes a disfrutar de sus beneficios y a aprovechar sus oportunidades".

De igual forma, ha declarado que "se hace indispensable una educación que contemple el uso y la prevención ante los riesgos de la hiperconexión y del uso de dispositivos digitales".

LA COMISIÓN

De esta forma, ha dado inicio el trabajo de la Comisión especial de estudio para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología en la Comunidad Autónoma de Aragón, que está presidida por la diputada popular Silvia Casas y conformada por los diputados Pilimar Zamora (PSOE), David Arranz (Vox), Isabel Lasobras (CHA), Pilar Buj (A-TE), Andoni Corrales (Podemos) y Alberto Izquierdo (PAR).

La iniciativa para la creación de esta Comisión de estudio especial fue presentada en Pleno por el PP el pasado 10 de abril y salió adelante con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. La cámara autonómica aprobó su constitución dos meses después, el 10 de junio de 2025.

Las Comisiones especiales son herramientas parlamentarias para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público en una legislatura determinada y dejan de funcionar una vez que han finalizado los trabajos para los que han sido creadas.