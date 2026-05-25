La doctora Isabel Nerín alerta del auge del vapeo entre los jóvenes: "Es una epidemia silenciosa disfrazada de inocua"

La doctora Isabel Nerín, especialista en Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza, advierte de que ambas epidemias, la del cigarrillo convencional y la del electrónico, son perjudiciales para la salud - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El tabaquismo tradicional continúa descendiendo en España, pero una nueva amenaza crece con fuerza entre adolescentes y jóvenes: el consumo de cigarrillos electrónicos. Esa es la principal conclusión de la radiografía presentada este lunes por la doctora Isabel Nerín, especialista en tabaquismo de la Universidad de Zaragoza y presidenta de la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (SALT), con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, día 25 de mayo, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Nerín ha advertido de que el llamado "vapeo" se ha convertido en "un disfraz extraordinario" para mantener el consumo de nicotina y captar a nuevos consumidores jóvenes bajo una falsa percepción de seguridad.

Según los últimos datos de la encuesta EDADES 2024 del Ministerio de Sanidad, el 25,8% de la población española de entre 15 y 64 años fuma tabaco convencional, una cifra que supone un descenso del 9% respecto a hace una década. Sin embargo, el consumo de cigarrillos electrónicos se ha disparado: un 19% de la población adulta reconoce haberlos consumido alguna vez, frente al 12,1% registrado en 2022 y el 10,5% de 2020.

La especialista ha subrayado que, mientras la epidemia del cigarrillo tradicional "tiende lentamente a desaparecer", la del cigarrillo elctrónico "se extiende silenciosamente" entre la población más joven, favorecida por campañas comerciales que presentan estos productos como modernos, tecnológicos y aparentemente inofensivos.

"La industria tabaquera ha encontrado nuevos disfraces para seguir manteniendo consumidores de nicotina", ha señalado Nerín, quien ha recordado que además de los cigarrillos elctrónicos han aparecido otros productos como tabaco calentado o las bolsas de nicotina.

ARAGÓN FUMA MÁS, PERO VAPEA MENOS

Los datos reflejan diferencias importantes entre Aragón y la media nacional. Según la encuesta ESTUDES 2025, el 4,3% de los adolescentes españoles de entre 14 y 18 años fuma tabaco convencional a diario, mientras que en Aragón esa cifra desciende hasta el 7,5%.

En cambio, el consumo de cigarrillos electrónicos es menor en la comunidad aragonesa. A nivel nacional, el 26% de los jóvenes de 14 a 18 años afirma haber utilizado cigarrillos electrónicos durante el último mes, aunque que en Aragón el porcentaje baja hasta el 16%.

Aun así, la doctora ha insistido en que ambas realidades son preocupantes y ha remarcado que el consumo de vapeadores constituye una puerta de entrada al tabaquismo tradicional. "Los estudios realizados en otros países muestran que muchos adolescentes que empiezan con cigarrillos electrónicos acaban fumando tabaco convencional en menos de un año", ha explicado.

Nerín ha rechazado además el uso del término "vapeo", ya que considera que reduce la percepción del riesgo. "No es vapor lo que inhalan, es un aerosol", ha afirmado. Según ha detallado, esos dispositivos generan un gas con partículas en suspensión que contienen sustancias tóxicas y carcinógenas.

Entre los componentes detectados figuran nicotina, formaldehído, acroleína, metales pesados como níquel, mercurio o plomo, además de partículas contaminantes y aromatizantes. Muchas de estas sustancias están clasificadas como cancerígenas o potencialmente perjudiciales para la salud cardiovascular y respiratoria.

FALTA DE REGULACIÓN Y ACCESO FÁCIL

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la facilidad con la que los menores pueden acceder a estos productos. Aunque la venta está prohibida a menores de edad, Nerín considera que la regulación actual presenta "muchos agujeros", especialmente en internet y en determinados puntos de venta.

La experta ha criticado que estos productos se hayan introducido en el mercado "sin campañas previas de sensibilización" y sin medidas regulatorias similares a las aplicadas al tabaco convencional.

"La prevención sabemos que funciona", ha insistido. Como ejemplo, ha recordado que a principios de los años 2000 el porcentaje de adolescentes fumadores diarios rondaba el 20%, frente al 4% actual en España. A su vez, ha atribuido ese descenso a políticas como la subida de precios, las campañas informativas y la creación de espacios libres de humo.

Precisamente, Nerín ha defendido endurecer la regulación del cigarrillo electrónico y equipararlo al tabaco convencional, tanto en restricciones de consumo como en publicidad y puntos de venta.

Asimismo, ha reclamado reforzar la educación sanitaria y las campañas de sensibilización dirigidas especialmente a adolescentes y familias, ante una situación que ha definido como "una epidemia silenciosa que vemos crecer cada día en la calle".

EL HUMO AJENO TAMBIÉN MATA

La especialista ha recordado que el tabaquismo no solo perjudica a quienes fuman. Desde 2006, la Organización Mundial de la Salud considera carcinógeno el humo ambiental del tabaco.

Según los datos expuestos durante la rueda de prensa, en España mueren cada año entre 3.000 y 4.000 personas no fumadoras por enfermedades derivadas de la exposición al humo del tabaco, principalmente cáncer de pulmón y cardiopatía isquémica. En Aragón, esa cifra alcanza las 182 muertes anuales .

Por ello, Nerín ha defendido la importancia de mantener y ampliar los espacios libres de humo, tanto como medida de protección colectiva como herramienta eficaz para reducir el consumo.

"Los espacios sin humo protegen a quienes no fuman, pero además ayudan a muchas personas a dejar el tabaco simplemente porque ya no pueden consumirlo en tantos lugares", ha señalado.

La doctora Isabel Nerín, recientemente reconocida por Nofumadores.org por su trayectoria en investigación y prevención del tabaquismo, concluyó reclamando una mayor implicación institucional frente a los nuevos productos derivados de la nicotina.

"Ahora que sabemos algo más sobre epidemias, deberíamos exigir medidas para proteger especialmente a los más jóvenes", ha apostillado.