El documental 'Insumisa y rebelde: Raquel Meller' de Vicky Calavia seproyecta en el Festival de Cine de Málaga

Cartel de 'Insumisay rebelde: Raquel Meller', de Vicky Calavia. - DPZ

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El documental de la cineasta aragonesa Vicky Calavia 'Insumisa y rebelde: Raquel Meller', sobre la vida de la cantante, actriz y cupletista turiasonense se ha estrenado estos días en el Festival de Cine de Málaga.

La Diputación de Zaragoza ha colaborado económicamente en la producción de este documental en el que la cineasta reconstruye la trayectoria vital y artística de Raquel Meller a partir de materiales de archivo, testimonios de especialistas y reinterpretaciones musicales contemporáneas.

Vicky Calavia ha colaborado con la Diputación de Zaragoza en la dirección de varias producciones audiovisuales culturales como su trabajo en el documental 'Al este' (2023) que aborda las relaciones históricas entre Aragón y Cataluña como parte de un proyecto de divulgación cultural y patrimonial.

La directora Vicky Calavia es guionista, productora y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Ha desarrollado una trayectoria centrada en rescatar figuras culturales olvidadas, especialmente mujeres que desempeñaron un papel fundamental en la historia artística y social cuya aportación ha quedado relegada con el paso del tiempo.

En su filmografía destacan documentales dedicados a personalidades como María Moliner, María Domínguez o Florián Rey, trabajos premiados en festivales nacionales e internacionales.

MELLER, CANTANTE, CUPLETISTA Y ACTRIZ

El 9 de marzo de 1888 nació en Tarazona una de las grandes mujeres destacadas de nuestra provincia, Raquel Meller. Cantante, cupletista y actriz, fue la artista española más internacional de los años 20 y 30 del pasado siglo.

Meller escribió canciones tan famosas como 'La violeterra' de José Padilla y triunfó en países como Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay o Chile. Además, deslumbró a creadores de la talla de Charles Chaplin o Joaquín Sorolla y superó durante años en fama e ingresos a estrellas como Carlos Gardel o Maurice Chevalier.