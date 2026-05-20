Donación de leche materna, una "red silenciosa" que da vida y protege a un centenar de bebés en Aragón

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, en declaraciones a Europa Press. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha manifestado que la donación de leche materna es una "red silenciosa" que da vida y protege a los bebés, un centenar en 2025 en la comunidad autónoma, lo que se traduce en 428 litros y 3.368 biberones.

Plantagenet-Whyte se ha referido, en declaraciones a Europa Press con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna este 19 de mayo, a la donación de leche materna como "la gran desconocida", dado que "solo se da cuando una mujer que está dando de mamar a su bebé tiene un excedente de leche, que es precisamente el que puede donar".

Sin embargo, ha lamentado que no todas las potenciales donantes están informadas de que es posible ayudar a otros bebés, agradeciendo en este sentido "la labor de las matronas, enfermeras pediátricas y neonatólogos". Así, la divulgación de esta acción es imprescindible, de modo que se impulsan campañas como la desarrollada por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en esta ocasión, bajo el lema 'Tu leche, mi vida'.

En cifras, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha precisado que se necesitan 500 litros de leche materna en la comunidad autónoma para atender las necesidades, aunque es un dato "fluctuante", pues depende de cuántos niños prematuros nazcan cada año. Además, se presta apoyo a La Rioja, una comunidad que carece de servicio propio.

Para facilitar la donación, desde el Banco de Leche Materna de Aragón se ha diseñado un sistema logístico que facilita la recogida, haciéndola directamente en el domicilio de la madre en un radio de 50 kilómetros desde Zaragoza, proporcionándoles, además, el material necesario, como el sacaleches, los envases y etiquetas.

En el caso de las madres que residen fuera de este perímetro, se han habilitado puntos de recogida estratégicos en los hospitales San Jorge (Huesca), Obispo Polanco (Teruel), Ernest Lluch (Calatayud), Alcañiz y Barbastro.

No obstante, las cantidades se "controlan muy bien", de hecho, la leche se puede mantener congelada. El tratamiento de la leche comienza después de la recogida, para luego analizarla y asegurar que no hay contaminación. Tras pasteurizarla, es cuando está lista para distribuirla al Hospital Universitario Miguel Servet, al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y, desde 2025, a la Clínica Quirónsalud de la capital aragonesa.

Desde estos tres puntos, la misión es mejorar el estado de salud de los bebés prematuros ingresados en las unidades de neonatología, especialmente aquellos con un peso inferior a 1.800 gramos.

"Hay algunos de 500 gramos, muy poquito peso, que están luchando por salir adelante y que tienen un sistema inmunitario y neurológico muy débil. Entonces, la leche materna les da la vida para poder salir adelante, porque es una protección", ha explicado Rosa Plantagenet-Whyte, para añadir que también les previene de la enterocolitis necrosante (ECN, "una enfermedad muy grave en los neonatos y en los lactantes".

UN 18% MÁS

En lo que va de año 2026, se han sumado a la donación de leche materna 52 nuevas madres, lo que supone un incremento del 18% con respecto a al mismo periodo del año anterior y ya se han consumido 155 litros. En total, en 2025 hubo 165 madres donantes y se alcanzaron los 535 litros.

Rosa Plantagenet-Whyte ha indicado que cada vez hay una mayor demanda de leche desde las áreas de neonatología, porque "han visto que es vital, que cambia totalmente la evolución del bebé".

Acerca de los requisitos para donar, Plantagenet-Whyte ha detallado que pasan por estar amamantando a un bebé y tener excedente de leche. En caso de que se den estas dos circunstancias, se revisa la historia clínica de la madre y si no tienen ningún tipo de enfermedad ni sigue ningún tratamiento ya puede convertirse en donante.

"Hay madres que tienen más o menos excedente de leche, pero todo es válido", ha insistido Rosa Plantagenet-Whyte, quien ha agregado que una prueba de que la leche está en buenas condiciones es que el bebé crece y engorda.

Por último, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha agradecido el altruismo de las mujeres donantes, integrantes de una "red silenciosa, que es un amor terrible que se genera desde que la mamá da de mamar a su bebé y después ese excedente de leche se lo saca y lo pone en un envase para otro bebé que no conocerá, pero que será hermano de leche de su hijo".

"Tenemos contacto con muchísimas mamás que agradecen haber dado --leche-- porque consideran que han sacado adelante a su bebé y además a otro con una condición más débil que el suyo. Se sienten bien", ha concluido, para animar a las madres que tengan excedente a donar: "Que hablen con su matrona, es fácil, aunque requiere esfuerzo".