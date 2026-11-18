Archivo - El shopping resort ofrecerá del 23 al 29 de noviembre hasta 15 euros en cupones a quienes entreguen prendas usadas, que serán gestionadas por Cáritas. - JALENO - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia volverá a dar un enfoque solidario al Black Friday con una nueva edición de su campaña de recogida de ropa, que se celebrará del 23 al 29 de noviembre. La propuesta, desarrollada en colaboración con Cáritas, busca fomentar la reutilización textil y ofrecer a los visitantes la posibilidad de contribuir a proyectos sociales, a través de un gesto tan sencillo como entregar aquellas prendas que ya no utilizan.

Durante estos siete días, el shopping resort de Zaragoza habilitará un punto de recogida, ubicado de la Plaza de las Palmeras, en el que los participantes recibirán 3 euros en cupones, a través de la aplicación de Puerto Venecia, por cada kilo de ropa entregada, hasta un máximo de 15 euros por persona. Los vales podrán canjearse del 9 al 16 de diciembre en los establecimientos adheridos.

Esta acción, que en una en anteriores ediciones consiguió reunir más de 12 toneladas de ropa, mantiene su colaboración con Cáritas y su proyecto A Todo Trapo, encargado de gestionar los artículos recogidos para favorecer su reutilización y contribuir a la economía circular.

Como principal novedad, este año la propuesta incorpora la posibilidad de colaborar con la Fundación San Juan de Dios y su proyecto de creación del Instituto de Cuidados Paliativos y Acompañamiento de Aragón (ICAS Aragón).

Los visitantes podrán donar total o parcialmente el valor de sus cupones para apoyar la puesta en marcha de este centro, que busca mejorar la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas y ofrecer acompañamiento a sus familias.

"El Black Friday es una de las fechas comerciales más importantes del año y queremos aprovecharla también para impulsar acciones que tengan un impacto positivo en nuestro entorno. Esta propuesta nos permite seguir promoviendo la reutilización textil y, al mismo tiempo, sumar esfuerzos para apoyar un proyecto tan necesario como el Instituto de Cuidados Paliativos de Aragón", ha señalado la gerente del shopping resort, Yolanda Gimeno.

ACERCA DE PUERTO VENECIA

Puerto Venecia es el complejo comercial más grande de España --con 600.000 metros cuadraros de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA)--y uno de los más grandes de Europa.

El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias. Combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores.

Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years' en 2025.