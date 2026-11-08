Dos jugadores de Dominicos, campeones del Torneo 4 Naciones de Balonmano en Portugal con los Hispanos Promesas

Los jugadores de Balonmano Dominicos Iván Salcedo y Julián Ramírez. - DOMINICOS

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de balonmano promesas se ha proclamado campeona del Torneo 4 Naciones disputado del 5 al 7 de noviembre en Portugal, tras completar una competición impecable en la que han capturado tres victorias en los tres encuentros disputados. Entre los protagonistas de este nuevo éxito de la generación cadete del balonmano nacional se encuentran los jugadores de Balonmano Dominicos Zaragoza Álvaro Salcedo y Julián Ramírez, que han estado a las órdenes el seleccionador nacional Carlos Colomer Moncho, también entrenador del club zaragozano.

El combinado español no pudo arrancar mejor su participación en este 4 Naciones: lo hizo con una contundente victoria frente a Italia (44-24), en un encuentro que dominó desde los primeros minutos gracias a su rendimiento tanto defensivo como ofensivo.

La segunda jornada frente a la selección austriaca fue algo más exigente (30-25), con un rival sobre la pista que obligó a las Promesas a mantener la concentración durante todo el partido para conservar una ventaja que se movió entre los tres y cuatro goles durante buena parte del choque.

Finalmente, España cerró el torneo con una nueva victoria frente a la anfitriona Portugal (36-25), en un encuentro en el que los jugadores dirigidos por Colomer ofrecieron una de sus mejores actuaciones defensivas de la semana.

Y es que el equipo llegó al descanso con 11 goles de ventaja y supo administrar a la perfección esa diferencia durante la segunda mitad para certificar el pleno de triunfos y conquistar el título.

El seleccionador nacional y entrenador de Balonmano Dominicos Zaragoza ha elogiado la actuación de sus jugadores, especialmente teniendo en cuenta que la convocatoria incluía hasta siete deportistas nacidos en 2011.

"Hemos hecho tres partidos muy buenos, muy serios", ha explicado Colomer al término del torneo, destacando también la capacidad del equipo para adaptarse a las exigencias de cada encuentro. El técnico ha incidido especialmente en la madurez competitiva demostrada frente a Austria y Portugal, así como en el trabajo colectivo desarrollado durante toda la concentración.

"El grupo ha acabado estando muy unido y ha sido capaz de luchar, saber competir, y sacar tres partidos muy duros en un torneo fuera de casa", ha añadido el seleccionador, convencido de que esta experiencia permitirá seguir ampliando el grupo de jugadores con los que trabajar de cara a futuras competiciones internacionales.

La participación de Álvaro Salcedo y Julián Ramírez también ha situado a Balonmano Dominicos Zaragoza entre los clubes con mayor presencia en la convocatoria nacional. Con dos jugadores desplazados hasta Portugal, los blanquinegros se han convertido en la segunda entidad con más representantes en los Hispanos Promesas, únicamente por detrás del FC Barcelona.