La DPH apoya el deporte base con el patrocinio de las selecciones provinciales de baloncesto y voleibol

El presidente de la DPH, Isaac Claver, junto a David Lechón, Carlos Lorés y Sergio Serra. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH), a través de la marca turística 'Tu Provincia Huesca la Magia', ha presentado este martes un acuerdo de patrocinio con las federaciones aragonesas de Baloncesto y Voleibol para apoyar la puesta en marcha de las selecciones provinciales de ambos deportes en categorías infantiles.

El diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, ha dado a conocer esta colaboración junto a Carlos Lorés, delegado provincial en Huesca y vicepresidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, y David Lechón, presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol.

El patrocinio consiste en la dotación de las camisetas oficiales que lucirán los niños y niñas de las selecciones provinciales de baloncesto y voleibol. En total, serán cerca de 150 deportistas: 90 en baloncesto y 46 en voleibol, distribuidos en diez equipos. En el caso del voleibol, se formarán cuatro equipos correspondientes a las categorías infantil y cadete, tanto masculina como femenina. En baloncesto serán seis equipos ya que también se incorpora la categoría alevín.

Serra ha destacado que esta colaboración permite a la Diputación cumplir un doble objetivo: "Por un lado, apoyar el deporte base, que es fundamental para el futuro del deporte en nuestra provincia; y, por otro, seguir promocionando Huesca a través de unos equipos que van a llevar el nombre de nuestra tierra en los torneos en los que participen".

La Federación Aragonesa de Baloncesto recupera así las selecciones provinciales que ya existieron en anteriores etapas, mientras que en el caso del voleibol el proyecto arranca por primera vez. Desde la DPH se considera que esta iniciativa supone un impulso importante para dos disciplinas con una creciente presencia entre los niños y jóvenes de la provincia.

"Con este patrocinio unimos deporte base y promoción del territorio, dos elementos que encajan perfectamente con la filosofía de 'Tu Provincia Huesca la Magia'", ha concluido Serra.