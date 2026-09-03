La DPH aprueba ayudas para los municipios afectados por los incendios y refuerza el apoyo técnico

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), en una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Riglos. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este jueves una moción institucional de apoyo a los municipios afectados por los incendios, que incluye ayudas y un refuerzo del apoyo técnico a los ayuntamientos, además de estudiar fórmulas para anticipar las ayudas concedidas por otras administraciones.

La institución provincial recurrirá a los remanentes de tesorería disponibles para dotar estas ayudas, que podrán destinarse a la reparación de caminos, captaciones de agua, infraestructuras e instalaciones municipales, así como a otros gastos derivados directamente de los incendios que no hayan sido cubiertos por seguros o por otras administraciones.

Además del respaldo económico, la DPH ofrecerá asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos para facilitar la valoración de los daños y la preparación de memorias, proyectos, informes, certificaciones y demás documentación necesaria para solicitar ayudas o realizar gestiones ante otras instituciones y compañías aseguradoras. Este apoyo se dirigirá especialmente a los pequeños municipios que disponen de menos medios propios.

La DPH colaborará asimismo, dentro de sus competencias y de manera coordinada con el resto de administraciones públicas, en las medidas de apoyo que se impulsen para ayudar a los afectados y contribuir a paliar las consecuencias de los incendios.

La institución estudiará también la posibilidad de establecer mecanismos que permitan adelantar a los ayuntamientos las cantidades correspondientes a ayudas concedidas por otras administraciones, siempre que exista cobertura legal y financiera y se garanticen posteriormente esos ingresos.

COLABORACIÓN DESDE EL VIVERO PROVINCIAL

El Pleno de la DPH ha aprobado también la modificación la ordenanza del servicio del vivero provincial para que aquellos municipios que se hayan vistos afectados por evacuaciones o confinamientos con motivo de los incendios que han afectado a la provincia se vean liberados de del pago del precio público para la compra de plantas, árboles y arbusto del vivero. Este iniciativa busca también facilitar que los ayuntamientos puedan reforestar el entorno de sus poblaciones.

La resolución recoge además el reconocimiento de la Diputación a los profesionales y voluntarios que participaron en las labores de extinción, protección y asistencia durante el incendio de Las Peñas de Riglos, entre ellos el operativo Ingoar del Gobierno de Aragón, los Bomberos de la Diputación de Huesca, la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, Guardia Civil, las BRIF y medios aéreos del Ministerio, 061 Aragón, Cruz Roja, Protección Civil, SARGA y los Agentes para la Protección de la Naturaleza, junto a los efectivos llegados desde otras comunidades autónomas y desde Francia.

La DPH ha hecho extensivo este agradecimiento a agricultores, tractoristas y voluntarios que colaboraron sobre el terreno, así como a los vecinos, asociaciones, establecimientos, entidades y ayuntamientos que ayudaron y acogieron a las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas durante la emergencia.

Finalmente, la institución provincial ha trasladado su pesar por el fallecimiento en acto de servicio del cabo Javier García Sancho, integrante del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, y expresa sus condolencias a su familia, compañeros y allegados, reconociendo su entrega y sacrificio durante la emergencia.