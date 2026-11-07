La DPH aumentará un 50% el presupuesto de vivienda para 2027, hasta alcanzar los tres millones de euros

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, visita una vivienda en Azanuy. - DPH

HUESCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) incrementará de dos a tres millones de euros la partida destinada a su Plan de Vivienda en 2027, un aumento del 50% que responde a la elevada demanda de los ayuntamientos altoaragoneses.

Los consistorios de la provincia de Huesca recurren a este programa para rehabilitar inmuebles municipales, recuperar viviendas en desuso o promover nuevas construcciones que faciliten el asentamiento de población. La previsión es alcanzar cerca de 250 viviendas promovidas en el Alto Aragón entre 2024 y 2027.

El presidente de la Diputación, Isaac Claver, ha señalado que "la vivienda es una de las principales preocupaciones que nos trasladan los alcaldes".

"En muchos pueblos hay jóvenes que quieren quedarse, familias que desean instalarse o personas que encuentran una oportunidad laboral, pero que tienen dificultades para encontrar una casa. Por eso consideramos necesario seguir destinando recursos a esta cuestión. Para nosotros es absolutamente prioritario, queremos pueblos llenos de vida", ha expresado.

El Plan de Vivienda contempla ayudas directas a los ayuntamientos para adquirir suelo o inmuebles, rehabilitar edificios y acondicionar viviendas de titularidad municipal.

El objetivo es que cada localidad pueda dar respuesta a sus necesidades, especialmente en los municipios más pequeños, donde la escasez de vivienda disponible supone en muchas ocasiones un obstáculo para mantener o atraer población.

AZANUY

Un ejemplo de estas actuaciones se encuentra en Azanuy, donde el Ayuntamiento acaba de finalizar el acondicionamiento de una vivienda en un inmueble municipal situado en la plaza Noguera.

Las obras, incluidas en el Plan de Vivienda de 2025, han supuesto una inversión de casi 62.600 euros, de los que 50.000 han sido aportados por la Diputación de Huesca.

El Consistorio adquirió este edificio en 2022 y ya había acondicionado una primera vivienda. Ahora, con esta nueva intervención, el inmueble cuenta con una segunda vivienda rehabilitada, con la que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial de la localidad y facilitar la llegada de nuevos pobladores.