La DPH avanza en las actuaciones de emergencia en las carreteras afectadas por el incendio de las Peñas de Riglos. - DPH

HUESCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca invierte 470.000 euros en el arreglo de los accesos a Botaya, Alastuey, Osia, Centenero y Binacua, que se vieron afectados por el fuego y el tránsito de maquinaria pesada utilizada para las labores de extinción contra el incendio que afectó a la zona el pasado mes de agosto.

Así, los trabajos para solventar los desperfectos sufridos en cinco carreteras durante el incendio de las Peñas de Riglos ya están en marcha, según han indicado desde la institución provincial.

En concreto, al acceso a Botaya desde la A-1603, la DPH ha destinado 100.000 euros. Allí las obras están prácticamente acabadas y han finalizado las tareas para instalar nuevos sistemas de contención, tipo bionda, y solo falta por definir la nueva señalización, ya que las llamas fundieron los antiguos pictogramas.

En el acceso a Alastuey desde la N-240 se van a invertir 230.000 euros. Allí también se va a reponer la bionda y la señalización vertical pero, además, el paso de vehículos pesados, provocó un descalce de la carretera que ha obligado a ejecutar un nuevo muro de escollera de 30 metros de largo por cuatro de alto.

URGENTE

Por otro lado, la Diputación está tramitando de forme urgente los trabajos para los accesos a Osia, Binacua y Centenero. De modo que en el caso de Osia, la partida destinada será de 14.000 euros con el objetivo de reconstruir la obra de drenaje, rectificar la alineación de la calzada y reponer barreras metálicas. Allí el plazo de ejecución de los trabajos es de un mes.

En Binacua, los trabajos de extinción para proteger el casco urbano llevaron a realizar un cortafuegos en paralelo a la carretera y hubo que despejar de vegetación el resto del tramo, con lo cual, para proteger los desniveles creados, es necesario instalar también nuevos sistemas de contención y reforzar la señalización. Las obras contemplan una cuantía de 25.600 euros y comenzarán la próxima semana, extendiéndose durante un mes.

Por último, en el acceso a Centenero se repondrá el pavimento en un tramo de 1.850 metros de longitud por tres de anchura. Además, se reconstruirán unos 100 metros de cuneta. En total, esta actuación asciende a 95.000 euros.