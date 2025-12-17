La DPH crea una oficina para impulsar el turismo de negocios en el medio rural

Presentación del nuevo modelo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para potenciar el turismo MICE rural. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha presentado este miércoles un nuevo modelo para atraer eventos, congresos e incentivos al territorio potenciando el turismo MICE --encuentros, incentivos, conferencias y eventos, en sus siglas en inglés--, que incluye la creación de una oficina 'Convention Bureau'.

Este encuentro se enmarca dentro de la estrategia de la marca turística de la DPH para diversificar la oferta y consolidar nuevos segmentos que generen actividad económica durante todo el año, ha informado la institución provincial.

La potencia gastronómica de la provincia y la fuerza del sector del turismo de aventura, recientemente reconocido como mejor destino mundial en este campo, son claves para el desarrollo de esta iniciativa.

La provincia de Huesca no busca competir con los grandes centros urbanos que concentran infraestructuras masivas para congresos, sino posicionarse como un destino "innovador, experiencial y diferencial", capaz de acoger eventos profesionales apoyándose en su carácter rural, su patrimonio, su gastronomía, sus actividades de aventura, su oferta cultural y sus cinco palacios de congresos.

El evento ha sido inaugurado por el diputado delegado de Turismo y Proyección Exterior de la DPH, Sergio Serra, quien ha contextualizado el trabajo desarrollado en torno al turismo MICE Rural y ha presentado el siguiente paso del proyecto: la creación del Convention Bureau de la provincia de Huesca, concebido como un servicio integrado dentro de 'TuHuesca', que va a trabajar de forma exclusiva en atraer y facilitar la llegada de eventos, congresos o reuniones de empresas al Alto Aragón.

En su intervención, Serra ha destacado que la provincia oscense está preparada "para ser un referente de turismo de reuniones en el ámbito rural integrando innovación y naturaleza con un modelo sostenible, sólido y coherente con las nueva demandas del mercado MICE".

"Y para lograrlo tenemos la visión, tenemos un territorio lleno de oportunidades y contamos además con todo un sector turístico que trabaja con profesionalidad y con el que vamos a colaborar, nos vamos ayudar mutuamente, para que este modelo sea un éxito", ha añadido.

RESTO DE LA JORNADA

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda titulada 'Formamos el Convention Bureau de la provincia de Huesca como un servicio de TuHuesca', moderada por el gerente de TuHuesca, Fernando Blasco, donde se han dado a conocer de primera mano cómo funcionan otros modelos consolidados.

En ella han participado el director gerente del A Coruña Convention Bureau, Álvaro Lens, la técnica de promoción y producto internacional MICE del Centro de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia, Desam García.

Ambos han destacado la potencialidad de Huesca para convertirse en referente del MICE Rural. Un turismo para el que existe un importante nicho de mercado y que, han señalado, es fundamental para luchar contra la temporalidad.

La jornada ha concluido con la intervención de Eduardo Arbués, director de Afición360-Tiketea-Found Sintra en Hiberus, quien ha explicado cuales son las tecnologías necesarias al servicio de los usuarios del Convention Bureau.