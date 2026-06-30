La DPH destina 400.000 euros para actividades en bibliotecas y acercar la cultura al medio rural

Archivo - El diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Carlos Sampériz, visita la biblioteca de Fonz (Huesca). - DIPUTACIÓN DE HUESCA - Archivo

HUESCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca (DPH) ha puesto en marcha el Plan Provincial de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas en 2026, con el que 200 municipios altoaragoneses podrán organizar eventos, talleres y espectáculos para acercar la cultura al medio rural.

El Plan conlleva además la inversión de 106.000 euros para actividades en bibliotecas y de promoción de la lectura y 24.000 para citas deportivas, ha informado la institución provincial.

Los ayuntamientos de la provincia van a poder realizar un total de 272 actuaciones con cargo al Plan de Concertación Municipal para el fomento de actividades culturales, deportivas y bibliotecas de la DPH.

Las peticiones trasladadas por los municipios reflejan una programación diversa y de proximidad, pensada para reforzar la vida cultural en el medio rural durante todo el año.

Como ha apuntado el diputado de Cultura y Deporte de la DPH, Carlos Sampériz, "para la Diputación Provincial de Huesca la cultura es una referencia, un motor y un ascensor social. Por eso, año tras año, se invierte, se propone, se protege y se sigue trabajando para fomentar de forma ineludible la cultura en toda la provincia de Huesca".

La línea destinada a cultura concentra la mayor parte de la inversión y reúne propuestas muy variadas: actuaciones musicales, festivales de jota y folclore aragonés, teatro, circo, magia, cine de verano, exposiciones, murales, talleres de artesanía, cerámica, pintura, fotografía, patrimonio o robótica.

ACTIVIDADES SOLICITADAS

Entre las solicitudes figuran programas como 'Jaca Comedia', 'Ciudad Viva: Arte, Tecnología y Música en Binéfar', 'Micro-Montaña' en Benasque, el Cineclub y 'Menudo Teatro' de Sabiñánigo, además de numerosas actividades adaptadas al calendario y a la identidad de cada pueblo.

En el apartado de bibliotecas, las peticiones se centran en la promoción de la lectura y en la dinamización de estos espacios públicos.

Los municipios han propuesto cuentacuentos, clubes de lectura, talleres de escritura, ilustración, 'lettering' o encuadernación, actividades de animación lectora y proyectos editoriales vinculados a revistas y periódicos locales.

De esta forma, esta línea permite que las bibliotecas siga funcionando como punto de encuentro cultural, educativo e intergeneracional.

Las actividades deportivas completan el plan con carreras por montaña, BTT, jornadas multideporte, campus deportivos, ajedrez, aula en bici y rutas vinculadas al territorio.

En conjunto, el Plan refuerza la apuesta de la Diputación por una programación cercana y capaz de llevar espectáculos, lectura y creación artística al medio rural altoaragonés.