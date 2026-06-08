La DPH incorpora por primera vez accesibilidad y eficiencia energética al Plan Extraordinario de Impulso Provincial

Isaac Claver y Álvaro Bescós en la presentación del Plan Extraordinario de Impulso Provincial. - DPH

HUESCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca incorpora por primera vez accesibilidad y eficiencia energética al Plan Extraordinario de Impulso Provincial, que está dotado con 20 millones de euros.

El plan se estructura en dos grandes líneas. La primera, destinada a inversiones municipales, cuenta con una dotación de 15.985.909,76 euros. La segunda, destinada a caminos municipales, movilizará 4.024.361,30 euros y se convocará de forma específica durante el próximo mes de septiembre.

La principal novedad de esta edición es la inversión en actuaciones en materia de accesibilidad y eficiencia energética, a las que se destinarán 3,2 millones de euros, según ha dado a conocer el presidente de la DPH, Isaac Claver.

Claver ha explicado que "se podrá actuar en alumbrado público, en instalaciones de energías renovables, puntos de recarga para vehículos eléctricos o mejoras, por ejemplo, en el aislamiento o envolvente térmica de sus edificios e instalaciones municipales" y "es por primera vez desde esta diputación que se lanza una línea específicamente para la eficiencia energética".

"Es cierto que muchos ayuntamientos han ido trabajando en esta materia, pero queremos tener una configuración de provincia en la que marquemos un camino a seguir en la sostenibilidad y en la eficiencia", ha apostillado Claver, quien también se ha referido a que, gracias a estas ayudas, los ayuntamientos podrán destinar recursos a la accesibilidad.

"Damos un paso más y en línea con nuestra hoja de ruta hacemos que los ayuntamientos destinen también recursos, dinero financiado por la Diputación en materia de accesibilidad y de inclusión, porque queremos crear una inclusión real y este plan lo trabajamos d ella mano de CADIS, porque queremos una Huesca más inclusiva que llegue a los 202 ayuntamientos", ha manifestado.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

El presidente de la DPH ha informado de que entre las actuaciones subvencionables figuran la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de espacios y edificios públicos, la instalación de mobiliario urbano accesible, la renovación de sistemas de calefacción y climatización, mejoras de aislamiento, instalaciones de energías renovables o la modernización del alumbrado público.

Estas inversiones permitirán financiar obras, equipamientos, adquisición de terrenos y también actuaciones vinculadas a la vivienda municipal, incluyendo la adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas destinadas a favorecer el asentamiento de población y la atracción de nuevos habitantes.

"Hemos hecho un plan lo más amplio posible para que los ayuntamientos tengan la flexibilidad total para ejecutar sus obras y se alargará hasta el 31 de diciembre del 2027 la ejecución de sus obras y ello va a permitir que ante la demanda y la escasez de mano de obra se puedan planificar y programar sus obras", ha concluido Isaac Claver.