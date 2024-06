La DPH lleva el circo al medio rural con el proyecto transfronterizo Eko-Pirineos

HUESCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Eko-Pirineos de circo contemporáneo, liderado por La Grainerie de Toulouse, llega este domingo a Candasnos, en la Comarca del Bajo Cinca, de la mano de la Diputación de Huesca (DPH), el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital oscense.

Esta iniciativa de circo contemporáneo cuenta con 1,7 millones de euros en tres años para el desarrollo de las capacidades y competencias de los actores de esta disciplina, han indicado desde la institución provincial.

En la actualidad, el proyecto Eko-Pirineos de Circo cuenta con 14 socios y 20 miembros asociados y destaca por dos líneas de acción. Por un lado, los artistas van a ofrecer acciones de mediación allá donde viajen, para conseguir un impacto en el territorio y aprovechar el viaje y la estancia del artista.

Por otra parte, se cuenta con el acompañamiento de expertos y consultores para conseguir crear espectáculos de circo de forma sostenible y para que la movilidad de público y la organización de actividades culturales sean más respetuosas con el medio ambiente.

En este primer año de desarrollo del proyecto la DPH llevará a cabo, el 16 de junio, en Candasnos, a las 20.00 horas, con Cia Du’K’to 'A rienda suelta'; el 13 de julio, a las 19.00 horas, en el marco del Festival Nocte Graus, con Orain-Bi, 'Mute'.

Asimismo, el 14 de julio, en el Festival Nocte Graus, a las 12.30 horas, con Kolectiv Lapso Cirk, 'Ovvio'; el 16 agosto, en el Festival SoNna Almudévar, a las 19.30 horas, con Cia Du’K’to 'A rienda suelta'; y el 20 agosto, Leandre pondrá en escena, en Jaca, a las 19.30 horas, 'Fly me to the moon'.

La iniciativa europea de cooperación transfronteriza Eko–Pirineos de Circo es un proyecto de cooperación Interreg cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a través de POCTEFA, el Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España, Francia y Andorra.