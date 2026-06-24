La DPH ofrece la posibilidad de diseñar experiencias MICE Rural a medida

El diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, y el director gerente de 'TuHuesca', Fernando Blasco. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ofrece la posibilidad de diseñar experiencias MICE Rural a medida en el Alto Aragón, a través de una nueva web, en un paso más en la apuesta institucional por favorecer este tipo de actividades y reuniones profesionales, organizativas y congresuales en la provincia, donde se pueden acompañar de una amplia oferta de posibilidades, como es la gastronomía, la cultura, el patrimonio o la naturaleza, entre otros.

Así lo han explicado este miércoles ante un buen número de empresas altoaragonesas y otros colectivos el diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, y el director gerente de 'TuHuesca', Fernando Blasco. Ambos han presentado la nueva plataforma del MICE Rural que reúne en un único espacio la oferta de alojamientos, restauración, espacios para eventos, actividades y servicios complementarios para facilitar la organización de reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales en el Alto Aragón.

La nueva plataforma --'tuprovinciahuescalamagiadelmicerural.com'-- nace con una vocación "eminentemente práctica", ha dicho Serra, ya que quiere "reunir en un único lugar todos los recursos necesarios para organizar un evento MICE Rural". Así, a través de la web, los organizadores pueden localizar desde alojamientos y restaurantes, hasta salones y espacios para eventos, así como actividades deportivas, servicios de movilidad, sonido e iluminación, entre otros.

Serra ha avanzado que quieren competir "desde la calidad, desde la autenticidad y desde la atención personalizada", para lo que organizar un evento en el territorio "debe resultar sencillo".

"La web que hoy damos a conocer reúne la oferta existente, mejora la visibilidad y facilita le contacto entre los organizadores y la empresas de nuestra provincia de Huesca, permitirá descubrir espacios, alojamientos, servicios y experiencias adaptadas a las necesidades de cada encuentro", ha añadido.

Para facilitar esa búsqueda, la plataforma incorpora tres herramientas complementarias, que son un mapa dinámico e interactivo, un buscador avanzado con filtros por comarca, categoría o combinación de servicios, y una navegación inteligente que conecta empresas, categorías, comarcas y recursos cercanos.

De esta forma, cualquier organizador puede construir una propuesta sin necesidad de conocer previamente cada municipio o comarca de la provincia. Fernando Blasco ha apuntado que "hay un buscador geográfico y ordenado por comarcas, porque se está haciendo un gran esfuerzo de promoción y aquí tienen su nombre y su escaparate"

Además, ha señalado que "irá creciendo pero ya tiene un número importante de empresas que ya están en el sector del MICE", para lo que quieren unir toda la información para que "le resulte más fácil a quien quiera organizar un evento en la provincia de Huesca".

CONVENTION BUREAU

Junto a la puesta en marcha de la web, la DPH ha abierto el Convention Bureau de la provincia de Huesca. El diputado ha explicado que "se trata de un servicio para atraer eventos profesionales al Alto Aragón y facilitar a empresas, agencias y organizadores el diseño de propuestas en entornos rurales".

La idea es articular una red provincial capaz de presentar una oferta ordenada, competitiva y adaptada a las nuevas demandas del turismo profesional.