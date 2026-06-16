La DPH traslada al gerente del Salud su apoyo para que el Hospital de Barbastro sea universitario

Isaac Claver y Fernando Torres en la reunión mantenida con José Ignacio Castaño. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

BARBASTRO (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, y el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, han trasladado al director gerente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), José Ignacio Castaño, el acuerdo aprobado, por unanimidad, por el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca para impulsar la conversión del Hospital de Barbastro en hospital universitario.

Durante el encuentro, ambos representantes han defendido una iniciativa que permitiría fortalecer el papel del hospital como centro asistencial, docente e investigador, favoreciendo además la atracción y fidelización de profesionales sanitarios.

"El Hospital de Barbastro presta servicio a miles de vecinos de varias comarcas altoaragonesas y ha demostrado su capacidad para seguir creciendo y mejorando. Convertirlo en hospital universitario sería una oportunidad para reforzar su atractivo, captar talento y seguir consolidando una sanidad pública de calidad en nuestro territorio", ha explicado el presidente de la institución provincial, Isaac Claver.

Por su parte, Fernando Torres ha destacado que la condición universitaria permitiría ganar capacidad formativa, prestigio y nuevas oportunidades para seguir incorporando especialistas al centro hospitalario.

La propuesta busca aprovechar el potencial del Hospital de Barbastro para ampliar su actividad docente, estrechar la colaboración con la Universidad de Zaragoza y consolidar un modelo que contribuya a seguir reforzando la asistencia sanitaria en el conjunto del Alto Aragón.

Claver y Torres han agradecido la receptividad mostrada por el director gerente del Salud, José Ignacio Castaño, que ha asegurado que ya están en marcha para que el Hospital de Barbastro adquiera esa categoría. Desde la Diputación han mostrado su predisposición para colaborar con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza en los pasos necesarios para avanzar hacia este objetivo.