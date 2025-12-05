La DPT mejora el firme de la carretera entre Torre los Negros y Barrachina, con una inversión de 351.000 euros

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, se ha comprometido a que se acometerán el próximo año los dos kilómetros que falta,n así como la Travesía del municipio. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha mejorado el firme de la carretera TE-V-1011 entre Torre los Negros y Barrachina, y para el 2026 completará la reforma de la vía actuando en los dos kilómetros que faltan y en la travesía de Torre los Negros. Así lo ha anunciado el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, en una visita a la carretera, en cuyas obras se han invertido 351.007,05 euros, que han permitido mejorar casi 3 kilómetros de vía.

La obra ha consistido en la mejora del drenaje longitudinal, mediante la limpieza de la cuneta de 5.600 metros en ambos márgenes de la vía así como tala de dos árboles dentro de la cuneta de la carretera que invadían la zona del tráfico, generando riesgo de accidente y problemas de conservación. También se ha acometido una mejora del drenaje transversal a través de la limpieza de tres obras de fábrica.

A ello se suma la ejecución de una capa de 3 cm de espesor y posterior de rodadura de 5 centímetros de hormigón bituminoso en una longitud total de 2.720 metros, lo que se ha completado con el pintado de las marcas viales. En el ejercicio 2026 se acabará el arreglo por completo de esta carretera, con una actuación y presupuesto similar, que incluirá además la barandilla del puente debido a su deterioro, sustituyéndola por un pretil homologado, lo que supondrá mejorar la seguridad en el casco urbano.

El presidente de la DPT ha estado acompañado por el diputado delegado de Vías y Obras, Francisco Narro; el alcalde de Torre Los Negros, Manuel Agustín Gambaro y el jefe de servicio de Vías y Obras, José Salvador. Juste ha querido resaltar la importancia de las actuaciones en este tipo de vías que no tienen gran anchura pero con un firme adecuado "mejora mucho la comodidad del tránsito. Todos los servicios llegan a los pueblos a través de las carreteras, por tanto es muy importante tener las carreteras renovadas y mejoradas, porque mejora también la comodidad y la vida de la gente que transita por ellas".

En este tipo de actuaciones la Diputación de Teruel se centra en reforzar la capa de rodadura de carreteras que tienen un trazado adecuado. Esta institución, ha explicado Joaquín Juste, dedica este año 5 millones de inversión al mantenimiento de carreteras, "a través de contratos con distintas empresas, y lo que hacen estas empresas es el mantenimiento de los 975 kilómetros que tiene la Diputación. Y luego, si no ha habido grandes incidencias y podemos liberar fondos, mejoramos firme, como es este caso".

El alcalde Manuel Agustín Gambaro ha afirmado que la mejora en esta vía era necesaria porque aunque "el firme no estaba muy mal había muchos baches"; y con esta actuación, más el compromiso de completarla el próximo año, se va a mejorar mucho la accesibilidad del municipio".