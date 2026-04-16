La DPZ abre el plazo para presentar candidaturas al Premio Santa Isabel de guión audiovisual

Este galardón está dotado con 5.000 euros y las bases ya están publicadas en el BOPZ. - DPZ

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado el VI Premio Santa Isabel de guión audiovisual, dotado con 5.000 euros. El plazo para presentar las obras concluye el 8 de mayo. Las bases de la convocatoria ha salido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

Este galardón tiene como objetivo incentivar la calidad y la innovación de la literatura audiovisual en la provincia de Zaragoza así como difundir diferentes aspectos del territorio de la provincia y la labor de los autores y guionistas aragoneses. Esta convocatoria va destinada a personas físicas nacidas o empadronadas en Aragón desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

No podrán presentarse a esta convocatoria los guiones presentados (ganadores y no ganadores) de las cinco ediciones anteriores ni cuyo guion hubiese sido subvencionado por la Diputación de Zaragoza en alguna de sus convocatorias, o bien, hayan obtenido subvención de otras administraciones públicas.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que "consideramos fundamental promover la calidad de la literatura audiovisual como una disciplina clave dentro de las industrias culturales y creativas". A su juicio, el guión "es el punto de partida de toda gran obra audiovisual, y apoyar su desarrollo supone apostar por historias sólidas, diversas y capaces de conectar con la sociedad" por lo que esta convocatoria "busca incentivar proyectos innovadores que destaquen por su valor artístico y su capacidad de generar impacto y que además contribuyan a difundir el territorio de la provincia".

Asimismo, este premio, ha añadido la diputada, "pretende poner en valor la labor de autores y guionistas, reconociendo su papel esencial en el proceso creativo". Con esta iniciativa, "reafirmamos nuestro compromiso con el talento emergente y consolidado, ofreciendo una plataforma que visibilice su trabajo y contribuya a su proyección profesional", ha concluido.

La temática, la técnica y el tratamiento de los guiones serán libres, tanto en argumento como en género, si bien los guiones deberán de estar relacionados de una forma directa o indirecta con la cultura, la historia, el patrimonio, el paisaje, el arte, las localidades, la creación o ser de interés económico o social para la provincia de Zaragoza.

Los guiones audiovisuales podrán ser para cualquier duración: cortometraje, mediometraje o largometraje y formato: documental, de ficción, serie u otros formatos. Se valorarán aquellos proyectos considerados de mayor calidad artística, literaria, cultural, con mayores posibilidades de desarrollarse y en los que la provincia de Zaragoza pueda tener mayor presencia. El jurado podrá proponer la partición del premio o compartirlo ex-aequo.