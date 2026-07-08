La DPZ aprueba la modificación presupuestaria para atender las peticiones de los municipios del PLUS 2026

El pleno de la Diputación de Zaragoza - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles, por unanimidad, la modificación presupuestaria para adaptar las cuentas de la institución a las peticiones realizadas por los 292 municipios de la provincia dentro del Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2026.

Una vez recibido el visto bueno del pleno, la modificación presupuestaria saldrá a exposición pública y será a finales de julio o principios de agosto, tras finalizar la fase de alegaciones, cuando la DPZ apruebe el Plan Unificado de Subvenciones 2026, la principal línea de ayudas que reciben cada año los municipios zaragozanos.

En su intervención, el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha destacado la necesidad de que los municipios preparen mejor la documentación que se les solicita para no retrasar la aprobación del PLUS. "Solo este año he firmado más de 200 requerimientos para que los ayuntamientos presentaran documentación adicional", ha explicado Sánchez Quero.

OTROS ACUERDOS

El pleno, que ha sido el ordinario correspondiente al mes de julio, también ha aprobado definitivamente el nuevo protocolo contra el acoso laboral y el protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo, que se aplicarán a todo el personal de la Diputación de Zaragoza y sus organismos dependientes --IFC y Consorcio Goya-Fuendetodos-- y que han salido adelante por unanimidad.

LAS MOCIONES

Además, se ha aprobado, por unanimidad, una moción presentada por el PP para apoyar que el Compromiso de Caspe sea declarada fiesta de interés turístico nacional.

La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos apenas dos semanas después de que el Congreso de los Diputados, a iniciativa del PSOE, aprobara una iniciativa para impulsar este reconocimiento nacional a una celebración que recrea uno de los episodios más decisivos de la historia de Aragón y de España.

También ha salido adelante una moción de CHA para impulsar un plan de actuación en los cabezos de Épila --el PSOE y En Común-IU han votado a favor y el PP y Vox se han abstenido--.

En cambio, se han rechazado otras dos mociones. Una de Vox sobre la seguridad y los medios materiales del Servicio Provincial de Extinción de Incendios --el PP la ha apoyado pero el PSOE, En Común-IU y CHA la han rechazado--; y otra del PP para pedir al Gobierno de España que convoque elecciones generales --Vox ha votado y el PSOE, En Común-IU y CHA, en contra--.