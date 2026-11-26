Trabajos en Torrehermosa. - DPZ

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha comenzado las obras de acondicionamiento de la carretera que une Torrehermosa y Santa María de Huerta, la ZP-4502, con una inversión de 1,3 millones de euros.

La actuación tiene un plazo de ejecución de 16 meses y permitirá mejorar la seguriad y las condiciones de circulación de esta vía provincial de 3,2 kilómetros de longitud que conecta con la provincia de Soria y es la salida directa a la autovía A-2 para los vecinos y las vecinas de Torrehermosa.

"En la actualidad, esta carretera tiene una anchura de apenas 4 metros y cuenta con un trazado en planta inadecuado con curvas cerradas y cambios de rasante que dificultan la visibilidad. Además, el asfalto presenta numerosas deformaciones", explica el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

"Con el arreglo que acabamos de iniciar vamos a ensancharla hasta los 7 metros para permitir que dos vehículos puedan cruzarse con seguridad mejorando también el trazado y renovando el firme", destaca Sánchez Quero, que recuerda además que entre 2017 y 2019 la Diputación de Zaragoza acondicionó la carretera que Torrehermosa y Alconchel de Ariza con un presupuesto de casi 900.000 euros.

El arreglo de la ZP-4502 también incluye las actuaciones necesarias para mejorar el drenaje transversal y facilitar la evacuación del agua; la instalación de nueva señalización horizontal y vertical (incluidas una señal y las balizas del Camino del Cid, que discurre por esta carretera); y la reposición de los caminos afectados y los accesos a fincas.

VEINTE CARRETERAS TERMINADAS Y OTRAS 16 YA EN OBRAS

El acondicionamiento de la carretera ZP-4502, de Torrehermosa a Santa María de Huerta, forma parte del programa de actuaciones de carreteras 2024-2031 de la Diputación de Zaragoza, que en ocho años va a permitir arreglar más de la mitad de la red viaria provincial con una inversión que supera los 80 millones de euros.

Desde la puesta en marcha del plan, la DPZ ya ha terminado el arreglo de 20 carreteras y tiene en obras otras 16. Además, en las próximas semanas va a empezar el acondicionamiento de 8 vías provinciales más.

En total, todas estas obras incluidas en la primera fase del programa de actuaciaciones 2024-2031 suponen una inversión global de más de 56 millones de euros.