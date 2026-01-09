La DPZ concede 300.000 euros en ayudas a 51 ayuntamientos de Zaragoza para la gestión de sus colonias felinas

Archivo - Mujer jugando con un gato. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido 300.000 euros en ayudas a 51 ayuntamientos de la provincia para que gestionen sus colonias felinas. Con estas subvenciones, los consistorios sufragarán actuaciones relacionadas con su planificación, control y gestión.

"Es la segunda convocatoria de esta línea de ayudas cuyo presupuesto hemos incrementado en 234.000 euros", ha destacado el diputado delegado de Medio Ambiente de la Diputación de Zaragoza, Miguel Sanz, quien ha explicado que "pusimos en marcha estas subvenciones tras haber detectado las dificultades que los municipios tenían para abordar este tema con la proliferación de las colonias felinas y la necesidad que tenían de contar con apoyo para poder gestionarlas".

Se trata de unas ayudas destinadas a la realización de actuaciones relacionadas con la planificación, el control y la gestión de las colonias felinas instaladas en las entidades locales de la provincia de Zaragoza.

"Con estas subvenciones contribuimos a mejorar el bienestar animal y vecinal en nuestros pueblos", ha relatado el diputado delegado de Medio Ambiente de la DPZ.

Las ayudas concedidas oscilan entre los 1.600 y los 8.000 euros y, entre otras, se van a destinar a sufragar actuaciones de sensibilización a la población local y de formación de personal encargado de la gestión de las colonias felinas; a la esterilización y curas por esterilización --con un máximo de 170 euros por esterilización de gata y 75 euros por esterilización de gato--; y a la identificación mediante implantación de microchip --con un máximo de 55 euro por identificación--.

También a material de captura --jaulas trampa u otros medios de captura y transporte legales--; así como a mobiliario y materiales para la alimentación de la colonia --bebederos, comedores y similares-- y la comida para el mantenimiento de las colonias --con un máximo de 1.000 euros--, junto con la desparasitación y vacunación.