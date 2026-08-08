La DPZ concede ayudas a 25 compañías aragonesas de artes escénicas por un total de 213.000 euros

El objetivo de esta línea de subvenciones es apoyar a las empresas y los autónomos del sector del teatro, la danza y el circo. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va a distribuir este año 213.000 euros en una línea de ayudas destinada a las compañías aragonesas de artes escénicas. Se trata de una convocatoria puesta en marcha desde 2023 dirigida a empresas y autónomos del sector.

Tiene como objetivo apoyar a la producción teatral y pretende incentivar la realización de proyectos de artes escénicas, mejorar la calidad artística y la innovación en el panorama cultural de la provincia de Zaragoza y de Aragón. Este año van a beneficiar un total de 25 empresas y autónomos del sector.

La diputada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que con estas ayudas "reafirmamos el compromiso de la Diputación de Zaragoza con las artes escénicas y con el importante papel que desempeñan las compañías, asociaciones y entidades culturales de nuestra provincia. La cultura, ha añadido, es "un elemento esencial para dinamizar nuestros municipios, generar oportunidades y fortalecer la vida social, especialmente en el medio rural, donde estas iniciativas contribuyen a acercar propuestas de calidad a vecinos de todas las edades".

Lázaro ha asegurado que "queremos seguir impulsando un tejido escénico fuerte, diverso y creativo, capaz de enriquecer la oferta cultural de nuestros pueblos y de dar visibilidad al talento de nuestros artistas". Además, a su juicio, estas subvenciones permiten que muchos proyectos puedan hacerse realidad y que el teatro, la danza, o las distintas disciplinas escénicas "continúen llegando a todos los rincones de la provincia, favoreciendo el acceso a la cultura en condiciones de igualdad".

VARIAS MODALIDADES

La participación en esta convocatoria de ayuda a las compañías de artes escénicas se podía hacer teniendo en cuenta varias modalidades, dependiendo de la cuantía económica del proyecto escénico a desarrollar.

Las bases de la convocatoria de las ayudas a la producción escénica establecían tres modalidades: para producciones con un presupuesto total inferior a 15.000 euros; otra para producciones con un presupuesto de entre 15.000 y 40.000 euros; y una tercera para producciones con un presupuesto de entre 40.000 y 90.000 euros.

En la modalidad A (hasta 15.000 euros de presupuesto) se distribuye un máximo de 20.000 euros entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos, con el límite de que la subvención concedida no podrá exceder el 35% del presupuesto total de la producción.

En la modalidad B (de 15.000 a 40.000 euros) se distribuye un máximo de 100.000 euros también entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos, y en este caso el límite fijado para la ayuda es que no supere el 40% del presupuesto total del proyecto.

Por último, en la modalidad C (de 40.000 a 90.000 euros) el importe máximo a distribuir entre los solicitantes serán también 100.000 euros con un límite del 50% del presupuesto total de la producción.

La temática y el tratamiento de los proyectos eran libres tanto en argumento como en género, pero el proyecto escénico debía ser original e inédito. Cada solicitante podía presentarse con un solo proyecto y en una sola de las modalidades establecidas.

El objeto de la convocatoria es cubrir los gastos que genera la producción de obras de artes escénicas y se consideran gastos subvencionables aquellos realizados y pagados entre el 1 de enero de 2026 al 6 de noviembre del 2026.