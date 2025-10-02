La DPZ concluye la reparación de las tres carreteras provinciales cortadas por la dana de junio

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha terminado el arreglo de las tres carreteras provinciales que quedaron cortadas por la dana del pasado mes de junio tras una inversión de 1,3 millones de euros, ejecutada por procedimiento de urgencia.

La vía que da acceso a Almonacid de la Cuba ha sido la última en reabrirse al tráfico a finales de septiembre y antes, en agosto, se acabaron de reparar el puente sobre el río Aguasvivas en Almochuel y la carretera que conecta Herrera y Villar de los Navarros.

"La dana se produjo el 13 de junio y en apenas tres meses hemos terminado de arreglar las tres carreteras. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos de Almochuel, Almonacid y Villar de los Navarros como el resto de usuarios de esas vías provinciales pudieran volver a circular por ellas con total seguridad ", ha destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Ha recordado que las obras para reparar las tres carreteras cortadas se declararon de urgencia y se adjudicaron el 24 de junio, solo 11 días después de la dana, y que en el caso de Almonacid de la Cuba podrían haberse terminado antes pero hubo que esperar a que el Instituto Aragonés del Agua colocara una tubería para poder asfaltar y pavimentar.

"Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada para los municipios afectados. La Diputación de Zaragoza siempre cumple con los pueblos", ha subrayado.

TRABAJOS

En el caso de Almonacid de la Cuba, el río Aguasvivas desbordó la presa romana y dañó un tramo urbano de carretera de unos 300 metros llevándose parte de la plataforma e incluso el muro que la sostenía. Ha habido que construir un muro de contención de escollera de unos 70 metros y reponer la plataforma de la carretera en todo el tramo afectado, para lo que se han destinado 567.000 euros.

La crecida del Aguasvivas excavó los terraplenes en un tramo de unos 250 metros del acceso a Almochuel, llevándose gran parte de la plataforma de la carretera y uno de los estribos del puente que cruza el río. Ha habido que construir un muro de contención lateral a base de escollera que también ha servido para reponer el estribo del puente y rellenar el terraplén de la carretera. El coste ha sido de 322.000 euros.

Por último, el desbordamiento de varios barrancos destrozó la carretera de acceso a Villar de los Navarros en diferentes puntos llevándose la plataforma en sus totalidad o en gran parte. En esos puntos ha habido que construir una escollera y reponer la plataforma de la carretera, cuyo coste asciende a 369.000 euros.

En las tres carreteras los trabajos han incluido, además, la reposición del firme, de las biondas de protección y de la señalización tanto vertical como horizontal.