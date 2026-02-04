La DPZ convoca sus ayudas para equipos deportivos de categorías nacionales, dotadas con 1,2 millones

Archivo - Zaragoza.- La DPZ distribuye casi 620.000 euros en ayudas a 22 clubes deportivos que compiten a nivel nacional - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) una nueva convocatoria de ayudas para equipos que compiten a nivel nacional en cualquier categoría deportiva. Su presupuesto alcanza 1,2 millones de euros y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 3 de marzo.

La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, ha asegurado que la institución provincial mantiene un firme compromiso con los clubes y entidades deportivas de la provincia que compiten en categorías nacionales.

"Su esfuerzo, dedicación y capacidad de representar a nuestros municipios más allá de nuestras fronteras merecen un respaldo decidido por parte de esta institución", porque según ha señalado, estas entidades "no solo proyectan el nombre de la provincia, sino que actúan como auténticos motores de cohesión social y orgullo colectivo en el territorio".

El apoyo de la DPZ al deporte en todas sus disciplinas y niveles, ha añadido la diputada, responde a una "visión estratégica que entiende la actividad deportiva como un servicio público esencial" puesto que "fomenta hábitos de vida saludables, valores como el trabajo en equipo y la igualdad, y genera espacios de encuentro intergeneracional".

Especialmente en el medio rural, los clubes deportivos cumplen una función vertebradora que va mucho más allá de la competición, convirtiéndose en puntos de referencia para la vida social.

Asimismo, el fomento de las actividades deportivas resulta clave para el mantenimiento y la fijación de población en nuestros municipios porque contar con una oferta deportiva activa y diversa contribuye a mejorar la calidad de vida, a atraer y retener a familias jóvenes y a reforzar el arraigo al territorio.

"Por ello, desde la Diputación Provincial de Zaragoza seguiremos impulsando políticas de apoyo al deporte como herramienta fundamental contra la despoblación y como garantía de futuro para nuestros pueblos", ha concluido Charo Lázaro.

OBJETIVOS

Las ayudas van destinadas a entidades deportivas que cuenten con equipos en alguna de las tres máximas categorías nacionales absolutas de su disciplina y modalidad deportiva durante la temporada deportiva 2025/26.

Se distinguen entre dos tipos de entidades. Por un lado, aquellas cuya disciplina deportiva sea el baloncesto, que cuenten con equipo en la máxima categoría nacional absoluta de su disciplina y modalidad deportiva durante 2025/2026, que su presupuesto anual total del primer equipo de la entidad en 2025 superase los dos millones de euros y cuente con más de 5.000 socios/abonados. A ellos se destinará ayudas por valor de 300.000 euros.

Por otro lado, aquellas entidades cuya disciplina deportiva sea fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo, fútbol sala, voleibol, atletismo, béisbol y sofbol, rugby, fútbol americano, hockey y que cuenten con equipos en alguna de las tres máximas categorías nacionales absolutas de su disciplina y modalidad deportiva durante la temporada 2025/2026.

También para las entidades deportivas de cualquier otra disciplina deportiva que cuenten con federación deportiva en Aragón y su federación nacional certifique que para esa disciplina y modalidad deportiva existe campeonato nacional absoluto por divisiones o liga regular por equipos para clubes y la entidad solicitante cuenta con equipo en alguna de las tres máximas categorías del campeonato nacional absoluto de liga regular o divisiones por equipos para clubes de su disciplina y modalidad deportiva durante la temporada 2025/2026.

Para todas ellas se destinará un presupuesto de 900.000 euros y cada una de ellas tendrá como límite máximo una ayuda de 100.000 euros.

PLAZO

El tipo de gastos concretos, generados por los deportistas del club en categorías nacionales, susceptibles de subvención serán arbitrajes, fichas federativas, equipación y material deportivo, nóminas y Seguridad Social de entrenadores del club en categorías nacionales y gastos derivados de instalaciones deportivas.

Se incluyen, además, gastos directamente relacionados a mejorar la salud y el rendimiento del deportista, gastos de empresas de transporte para desplazamientos de deportistas del club en categorías nacionales a eventos relacionados con el objeto de la subvención y gastos de alojamiento y gastos de manutención de la estancia de deportistas del club en categorías nacionales en desplazamientos de la competición en la que están inscritos.

Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo su proyecto deportivo desde el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 y el plazo para justificar finalizará el 31 de julio de 2026.

Esta convocatoria de ayudas se suma a la de clubes, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades deportivas en los municipios de la provincia lanzada recientemente por la Diputación de Zaragoza.

Para ellas, el presupuesto vuelve a situarse en los 640.000 euros y las solicitudes pueden presentarse desde el pasado lunes, 26 de enero y hasta el 16 de febrero.