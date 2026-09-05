La DPZ convoca el plan de barrios rurales de la provincia para el año que viene, dotado con un millón de euros

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ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado por tramitación anticipada el plan de barrios rurales 2027, que está dotado con un millón de euros y permitirá financiar actuaciones de mejora de los servicios básicos municipales en los 40 barrios rurales de la provincia (excluidos los de Zaragoza capital).

El anuncio ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) y los 25 ayuntamientos que cuentan con este tipo de núcleos separados del casco urbano principal pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre.

"Las ayudas van destinadas a la realización de diferentes actuaciones que abarcan hasta 24 programas de gasto diferentes. Este plan está pensado para atender las peculiaridades y las necesidades de los barrios rurales de la provincia", destaca el diputado delegado de Cooperación de la DPZ, Alfredo Zaldívar, quien resalta que con las subvenciones "buscamos que los vecinos de estos núcleos de población no se sientan discriminados frente a quienes viven en los barrios rurales de la capital, teniendo las mismas oportunidades en el acceso a servicios y equipamientos".

Se consideran barrios rurales aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia, pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico.

Los 25 municipios y los 40 barrios rurales que pueden acogerse al plan son Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla), Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano), Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).