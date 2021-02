La DPZ da el visto bueno definitivo a sus presupuestos para 2021 tras desestimar las alegaciones presentadas

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado de forma definitiva sus presupuestos de 2021, que se elevan a 167 millones de euros. Lo ha hecho este miércoles en un pleno extraordinario en el que se han desestimado las alegaciones presentadas a las cuentas, con los votos a favor de PSOE, En Común-IU y Cs, la abstención de PP y Podemos y la negativa de VOX.

Dichas alegaciones han sido presentadas por CCOO y el sindicato de bomberos CSL. El equipo de Gobierno ha considerado que los planteamientos realizados por los representantes de los trabajadores se refieren "única y exclusivamente" a cuestiones en materia de personal, por lo que en realidad no van dirigidas a las partidas presupuestarias, es decir, ni a proyectos ni a prestación de servicios.

Durante su intervención en el pleno, realizado de forma telemática, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha dejado claro que su objetivo es representar a la institución y a los alcaldes y concejales de la provincia: "En definitiva, son los que nos eligen para estar aquí". Mientras, ha evidenciado que los sindicatos trabajan por los intereses de los empleados.

Ha defendido que la institución y el equipo de Gobierno se han sentado a negociar, y lo siguen haciendo, de buena fe y con el ánimo de llegar a acuerdos "pero si no se pueden alcanzar no solo es culpa de esta institución, sino también porque los sindicatos exigen algunas cuestiones que ellos mismos reconocen que no son objeto de negociación".

Sánchez Quero ha hecho hincapié en la importancia de desestimar las alegaciones para poder aprobar el presupuesto, ya que de no ser así "muchos asuntos quedarían sin atender". Así, ha relatado que las cuentas de 2021 contemplan continuar prestando apoyo a pymes y autónomos, con 5 millones de euros que se suman a los 5 millones que la DPZ les destinó el año pasado, gracias a un convenio con el Gobierno de Aragón, y a los 5,4 que los Ayuntamientos han podido dedicar a las pequeñas empresas.

Ha añadido que también existen partidas para luchar contra la despoblación, para mejorar la red viaria y caminos rurales y renovación de maquinaria. Las cuentas permitirán, ha continuado, la construcción de dos parques de bomberos para Tauste y Cariñena. "Sin estos presupuestos no podríamos ayudar a los jóvenes que cursan estudios superiores y que se alojan en la Ciudad Escolar Pignatelli, no se podría rehabilitar nuestro patrimonio histórico y artístico, tampoco ayudar al sector cultural y no podríamos organizar el 275 aniversario del nacimiento de Goya".

"No podríamos digitalizar los ayuntamientos a través de la implantación de los escritorios virtuales, no podríamos colaborar con el Gobierno de España y con el Gobierno autonómico para llevar la fibra óptica a todos los ayuntamientos y la señal de telefonía móvil, no se podría reciclar el 50 por ciento de los residuos que la ley obliga a los municipios, al igual que no podríamos poner en marcha la Agenda 2030 de eficiencia energética ni potenciar la igualdad social y de género", ha relatado.

Así, ha agregado que los presupuestos de 2021 también registran un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza destinado a los barrios rurales urbanos, el plan de barrios rurales, el plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales (Pimed) y 50 millones de euros destinados al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

"Este presupuesto nos va a permitir mantener nuestra apuesta por la autonomía municipal, que ya la venimos desarrollando desde el año 2016, apoyando a los alcaldes". Las cuentas ascienden a 167 millones de euros y, una vez hecha la liquidación presupuestaria, se podrán incorporar los remanentes de al institución, de más de 60 millones de euros. "Estoy seguro de que habrá muchos alcaldes y alcaldesas esperando su aprobación definitiva para poder poner en marcha todos los servicios y proyectos que tienen programados en sus respectivos presupuestos", ha apostillado.

INFORME DEL SERVICIO DE PERSONAL

El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha defendido que todas las alegaciones realizadas por los sindicatos se refieren "única y exclusivamente" a cuestiones en materia de personal, "motivo por el cual servicio de personal emitió un informe sobre las mismas y no hay ninguna alegación sobre el presupuesto propiamente".

Ha expuesto que CCOO alega la falta de negociación previa a la aprobación de la plantilla para el ejercicio 2021. Sin embargo, "dentro de las materias objeto de negociación con la representación social no se encuentra incluida esta negociación, por lo que no existe incumplimiento por parte de la Diputación de Zaragoza".

Pese a ello, ha mencionado que la mesa general de negociación se reunió el 1 de diciembre para tratar la aprobación de la plantilla, momento en el que el equipo de Gobierno expuso que la platilla era la misma que la aprobada con ocasión del presupuesto 2020, por lo que no se remitió documentación para su negociación.

Sobre otra de las alegaciones, ha aclarado que se ha estimado necesario proceder a una modernización de la estructura funcionarial de la institución, "y se ha recurrido a los mecanismos legales existentes, por lo que los puestos de trabajo creados como director general y directores de áreas de gestión no tienen carácter de personal directivo, como alega CCOO, sino que tienen la condición de puestos de personal funcionario".

Entre otros asuntos, ha dicho que ya se han iniciado las actuaciones previas necesarias para la constitución de la mesa de la igualdad y la presentación de un proyecto de plan de igualdad para su negociación. "Aunque no se requiere, como Comisiones recoge en sus alegaciones, prever una dotación económica para la implantación del mismo, por lo tanto, en primer lugar hay que negociar y concretar del alcance y, en el caso de que sea necesario un coste económico, se procedería a tramitar la modificación presupuestaria".

UNA GESTIÓN DE PERSONAL "MEJORABLE"

La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha incidido en el hecho de que la presentación de estas alegaciones es fruto de "una gestión de personal manifiestamente mejorable". Sin embargo, ha reconocido que también es el día para aprobar definitivamente el presupuesto. "No son nuestras cuentas. No es un proyecto de presupuestos que, a nuestro juicio, esté adaptándose a la realidad que este 2021 nos acontece, un año complejo y complicado caracterizado por la alerta sanitaria", pero ha anunciado que se abstienen por "responsabilidad" con los ayuntamientos que esperan el visto bueno de las cuentas para poder trabajar.

Ha precisado que si el equipo de Gobierno hubiese aceptado las propuestas que su grupo presentó, autónomos y pymes contarían con 7 millones de euros para afrontar "esta delicada situación" ocasionada por la COVID-19. Además, "a los hosteleros se les podría apoyar con una línea de subvenciones de 5 millones, las empresas turísticas sabrían que tienen un respaldo económico de esta Diputación con un millón de euros y habría otro millón y medio para la reforma y rehabilitación de muchas de las viviendas".

El diputado de Cs, Conrado Gayán, ha apuntado que entiende la posición de los sindicatos que han hecho alegaciones y ha aclarado que su postura en este tema ha sido desde el principio la abstención. No obstante, ha precisado que votan a favor de desestimar las alegaciones porque es necesario para la aprobación definitiva de los presupuestos, unas cuentas a las que ha recordado que su grupo ya votó a favor.

La diputada de Podemos, Susana Palomar, ha señalado que con las alegaciones que se han presentado se pone de manifiesto que "negociar es un arte complejo, siempre que se quiera llegar a un acuerdo". "Hay que llevar a cabo negociaciones verdaderas y constructivas, no vale ponerse en una mesa y no pretender mover ni un milímetro la postura original imponiendo decisiones ya tomadas a los trabajadores", ha aseverado.