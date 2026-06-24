La DPZ destina 400.000 euros a 180 municipios para actividades de conciliación familiar

Archivo - Los ayuntamientos de la provincia, excepto el de Zaragoza capital, podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas que busca promover la conciliación familiar y el plazo para solicitarlas finaliza el 30 de abril - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha distribuido 400.000 euros en ayudas entre 180 municipios de la provincia para facilitar la conciliación familiar, con la organización de diferentes actividades de tiempo libre para niños y jóvenes en periodos no lectivos, como campus deportivos, colonias de verano o talleres temáticos.

"Es la tercera convocatoria de este plan de ayudas que pusimos en marcha con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la prestación de estos servicios tan importantes para las familias de nuestros pueblos, con los que facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado de los menores y por lo tanto ofrecer alternativas en el medio rural", ha destacado la diputada delegada de Igualdad de la Diputación, Manuela Berges, quien ha apuntado además que este año los ayuntamientos beneficiarios han sido 12 más que el año pasado, lo que demuestra "la buena acogida del plan".

"El año pasado decidimos no solo volver a convocar el plan sino duplicar su presupuesto porque fue tan buena la respuesta de los ayuntamientos el primer año que consideramos necesario incrementar las ayudas para dar respuesta a todos", ha resaltado.

Manuela Berges ha explicado que el objetivo de esta línea de ayuda es "apoyar a los ayuntamientos para que puedan financiar actividades de tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes durante los periodos no escolares, facilitando de esa forma su atención en los municipios de la provincia para facilitar la organización de las familias y la conciliación real en periodos de vacaciones de los centros educativos".

VARIEDAD DE ACTIVIDADES

Con estas subvenciones, cuya resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) los ayuntamientos van a poner en marcha colonias, escuelas de verano, campus deportivos, actividades recreativas o servicios de ludoteca entre otras actividades.

Cumpliendo las bases de la convocatoria, hay municipios que han recibido ayudas para varias actividades, aunque la cuantía de subvención total concedida a cada uno de ellos no podía superar los 10.000 euros.

Las actividades deberán llevarse a cabo este año aunque cada consistorio puede organizarlas durante los días que estime oportuno y las subvenciones van desde los 400 a los 4.500 euros.

Las actividades organizadas pueden tener una finalidad formativa además de una finalidad lúdica, lo que ha hecho posible que ayuntamientos como el de Ainzón oferten una 'english week', en Anento 'colonias ecoa-rt', en Cetina un campus tecnológico, una semana de inmersión en inglés en Fuendejalón o jornadas de iniciación a la arqueoastronomía en Gotor.

Las actividades van a desarrollarse en espacios públicos o privados, bajo la forma de gestión que ha aprobado cada ayuntamiento e incluyen desayunos, almuerzos u otro tipo de alimentación en algunos casos.

"Lo que queríamos es que fuesen ayudas muy flexibles para que los ayuntamientos pudieran cubrir sus necesidades en función de las particularidades de cada municipio", ha explicado la diputada delegada de Igualdad de la DPZ.

Igualmente, ha insistido en que contribuyen a alcanzar "objetivos tan importantes como el arraigo de la juventud, ya que si pueden permanecer en los pueblos durante el periodo vacacional crearán vínculos y arraigo". "Y no sólo eso, sino que con este plan dinamizamos al mismo tiempo la economía local a través de la contratación de empresas y de personal que desarrolle estas actividades", ha remachado.