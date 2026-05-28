La DPZ lleva la literatura a 25 municipios con una nueva edición de 'Conversaciones entre autores y autoras'

Hasta noviembre también participarán Juan Tallón, Vanesa Freixa, Pablo Rivero, Irene Vallejo, Violeta Gil, Sara Mesa, Mario Obrero y Rosario Villajos en diferentes encuentros que se celebrarán en 25 municipios de la provincia y en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha presentado este jueves 28 de mayo la decimotercera edición de ciclo literario 'Conversaciones entre autores y autoras', una iniciativa que recorrerá hasta noviembre un total de 25 municipios de la provincia y Zaragoza capital con encuentros entre escritores, lectores y clubes de lectura. La programación reunirá a algunas de las voces más destacadas de la literatura contemporánea tales como Irene Vallejo, Sara Mesa, Juan Tallón, Rosario Villajos, Mario Obrero o Pablo Rivero.

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, ha dado a conocer el programa acompañado por la poeta , actriz y dinamizadora cultural Lucía Camón, encargada de conducir los encuentros, y por la escritora Lucía Solla, autora invitada en las primeras sesiones celebradas esta semana en Cariñena, Gallur y Mallén.

Latorre ha destacado que esta edición amplía el alcance territorial del ciclo con presencia en 11 de las 13 comarcas de la provincia. "Hemos apostado porque este ciclo llegue más lejos de donde habitualmente llegaba", ha señalado, subrayando la voluntad de reforzar la cultura en el medio rural y convertir las bibliotecas en espacios de encuentro y reflexión colectiva.

El responsable provincial ha insistido en que el objetivo del objetivo del programa no es solo fomentar la lectura, sino también "compartir emociones" y generar comunidad en torno a los libros. "Leer no es un acto individual solo, sino un acto comunitario que nos hace mejores personas y también mejores pueblos", ha afirmado durante la presentación.

La programación se ha inicado este martes, día 26 de mayo, en el Teatro olimpia de Cariñena con la participación de Lucía Solla. Continuará hasta noviembre con encuentros en localidades como Gallur, Mallén, Ariza, San Mateo de Gállego, Caspe, Calatayud, Belchite o Uncastillo, entre otras.

UN DIÁLOGO ENTRE LITERATURA Y TERRITORIO

La dinámica del ciclo se basa en conversaciones abiertas entre autores y lectores moderadas por Lucía Camón, creadora del proyecto 'Pueblos en Arte' y una de las principales agitadoras culturales del medio rural aragonés. Camón ha explicado que la selección de autores busca acercar "literatura diferente y diversa" a municipios pequeños y poner en valor el trabajo de las bibliotecas rurales.

"Las bibliotecas hacen un trabajo maravilloso en los pueblos porque no todo el mundo puede comprarse libros constantemente", ha señalado la escritora y actriz, quien ha reivindicado además el papel de las bibliotecarias como dinamizadoras culturales y sociales.

Camón ha remarcado la importancia de que muchas de las voces invitadas estén vinculadas al entorno rural o reflexionen sobre él en sus obras. Entre ellas figura Vanesa Freixa, autora de 'Ruralismos', que reflexiona sobre el regreso al mundo rural; Violeta Gil, que aborda la vida en pequeñas comunidades; o Mario Obrero, joven poeta y divulgador cultural ligado también al territorio.

Además de las conversaciones sobre literatura, los encuentros incluirán reflexiones sobre cuestiones sociales, emocionales y culturales que atraviesan las obras de los autores participantes. "La literatura sirve también para hablar de temas que nos afectan como comunidad", ha expuesto Camón.

Lucía Solla, autora revelación del momento gracias a su novela 'Comerás flores', ha sido la encargada de abrir el ciclo. Su obra aborda el maltrato psicológico y las relaciones tóxicas desde una perspectiva íntima y en primera persona. La escritora gallega recibió en 2025 el Premio El Ojo Crítico de Narrativa y se ha convertido en uno de los nombres más destacados del panorama literario actual.

AUTORES CONSOLIDADOS Y NUEVAS VOCES

Entre los participantes de esta edición destaca la presencia de Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo y una de las autoras aragonesas más reconocidas internacionalmente gracias al éxito de 'El infinito en un junco'. La escritora visitará María de Huerva, Quinto y Sobradiel, coincidiendo en este último municipio con el 25 aniversario de su biblioteca.

El ciclo contará igualmente con Juan Tallón, periodista y narrador gallego conocido por obras como 'Mientras haya bares' o 'Mil cosas'; Sara Mesa, una de las escritoras españolas contemporáneas más prestigiosas y traducidas; o Rosario Villajos, Premio Biblioteca Breve por 'La educación física', una novela sobre el cuerpo femenino y la adolescencia.

También participará Pablo Rivero, popular por su papel de Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' y que en los últimos años ha consolidado una trayectoria literaria centrada en el thriller psicológico y el suspense.

Latorre ha señalado que el ciclo pretende además "sacar a los clubes de lectura de su zona de confort" y acercar a las bibliotecas autores contemporáneos reconocidos que permitan generar nuevos debates y despertar el interés por distintos géneros y miradas literarias.