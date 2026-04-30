La DPZ organiza curso de mantenimiento y gestión de piscinas públicas para ayuntamientos de Zaragoza

Archivo - Chancletas en una piscina - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha organizado un curso formativo dirigido a los ayuntamientos de la provincia sobre el mantenimiento y la gestión de las piscinas públicas.

El curso tiene una duración de cuatro horas, con una parte teórica y otra práctica, y se impartirá en La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza, de manera que pueda alcanzar al mayor número de municipios posible, ha informado la institución provincial.

Los interesados pueden solicitar su asistencia a través de la sede electrónica y las fechas se establecerán en función del número de inscritos.

El objetivo de la Diputación de Zaragoza con este curso es que los responsables de las piscinas municipales tengan los conocimientos básicos para una adecuada administración y control de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

"Mantenemos un compromiso firme de cooperación con los municipios. Dada la proximidad de la temporada de baño y ante la creciente exigencia de las normativas de salud pública por las que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, consideremos importante facilitar toda la información a los ayuntamientos para que en todos nuestros pueblos se apliquen correctamente", ha destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha remitido una carta a todos los consistorios de la provincia informando de este curso.

"La gestión de una piscina municipal representa un desafío que va más allá del mantenimiento ordinario. Requiere un control de parámetros químicos y mecánicos que impactan directamente en la salud de los ciudadanos y en la eficiencia del gasto público, y ante las nuevas exigencias en materia de profesionalidad en el mantenimiento de piscinas consideramos de gran interés que los responsables de los ayuntamientos dispongan de una primera aproximación formativa en la materia", ha resaltado.

El curso tendrá una duración de cuatro horas, contará con una parte teórica y otra práctica, y se impartirá en La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza para alcanzar al mayor número de municipios posible.

La sede, fecha y hora de realización se concretará en los próximos días a los municipios interesados, a los que se le expedirá un certificado de asistencia por la empresa formadora.