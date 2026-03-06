La DPZ participa en una visita en Bohemia para conocer modelos europeos de reutilización de patrimonio religioso

DPZ participa en una visita en Bohemia para conocer modelos europeos de reutilización de patrimonio religioso. - DPZ

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha participado esta semana en una visita de estudio en la región de Bohemia del Sur (República Checa) junto a los socios del proyecto europeo RELIHE (Religious Heritage in Rural Areas), una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe que promueve el intercambio de experiencias para mejorar las políticas públicas relacionadas con el patrimonio religioso en zonas rurales.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de las regiones europeas participantes han visitado distintos ejemplos de conservación, gestión y reutilización del patrimonio religioso, con el objetivo de conocer modelos que permitan mantener estos espacios históricos vivos y conectados con la sociedad actual.

El grupo de la provincia de Zaragoza ha estado formado por la diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro; la directora de área de Ciudadanía Esperanza García; la jefa de servicio, Mª Carmen Gracia; y la directora gerente de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares han conocido junto al resto de socios del proyecto --Alemania, Polonia, Letonia, Italia y Holanda-- monasterios centenarios, claustros góticos y hemos estudiado los usos de estos espacios con responsables políticos y expertos en patrimonio que hoy están dando forma al futuro del patrimonio religioso en las zonas rurales de esta zona de Europa.

Entre los lugares visitados destacan el monasterio premonstratense de Milevsko, uno de los conjuntos románicos más importantes de Bohemia; el monasterio cisterciense de Zlatá Koruna, considerado uno de los complejos góticos más valiosos de Europa Central; o el monasterio de Vyssí Brod, uno de los centros monásticos más relevantes del país y aún en funcionamiento.

El programa incluyó también la visita a la iglesia de San Lorenzo en Klení, un templo medieval recuperado gracias a la iniciativa de la comunidad local, que actualmente acoge conciertos, encuentros culturales y actividades sociales. La visita concluyó en el conjunto monástico de Cesky Krumlov, restaurado en los últimos años para albergar exposiciones, talleres, actividades educativas y eventos culturales, convirtiéndose en un ejemplo destacado de reutilización contemporánea del patrimonio religioso.

Estas experiencias han permitido analizar cómo la rehabilitación patrimonial, la participación ciudadana y la diversificación de usos culturales y sociales pueden contribuir a revitalizar edificios históricos y convertirlos en espacios activos para el territorio.

UN PROYECTO EUROPEO PARA REPENSAR EL PATRIMONIO RELIGIOSO

La visita se enmarca en el proyecto RELIHE (Religious Heritage in Rural Areas), financiado por el programa Interreg Europe. El proyecto está coordinado por el Politécnico de Turín y cuenta con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea.

Tiene una duración de cuatro años y reúne a socios de Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Letonia y España, representada por la Diputación de Zaragoza.

RELIHE persigue un objetivo claro: repensar el patrimonio religioso en áreas rurales como motor de desarrollo sostenible, cohesión social e innovación cultural. Para ello, el proyecto promueve el intercambio de experiencias entre países y el diseño de políticas públicas que faciliten la reutilización de estos edificios singulares.

La inicitaiva responde a un fenómeno común en toda Europa: la secularización y los cambios demográficos que han dejado a miles de conventos, monasterios e iglesias infrautilizados, pese a que constituyen un recurso cultural, social y económico de gran valor para los territorios rurales.

El patrimonio religioso, con más de 500.000 lugares de culto en Europa, es considerado el patrimonio vivo más grande del continente. Además de su valor histórico y simbólico, encierra un importante potencial para generar oportunidades en ámbitos como el turismo cultural, la formación, la innovación social o el emprendimiento vinculado al patrimonio.

APRENDER DE EUROPA PARA EL PATRIMONIO DE LA PROVINCIA

La participación en esta visita de estudio permite a la Diputación de Zaragoza analizar experiencias internacionales y extraer aprendizajes aplicables al contexto de la provincia, donde el patrimonio religioso constituye uno de los elementos más significativos del paisaje cultural y de la identidad de los municipios rurales.

El intercambio con otras regiones europeas facilita conocer modelos de gestión, financiación y participación comunitaria que permiten dar nuevos usos a estos edificios históricos, garantizando su conservación y reforzando su papel como espacios culturales y de encuentro para la comunidad.

Este proceso de aprendizaje compartido se suma al trabajo que la Diputación de Zaragoza desarrolla desde hace décadas en la conservación y puesta en valor del patrimonio religioso de la provincia, a través de programas de restauración, colaboración con las diócesis y apoyo a iniciativas culturales vinculadas a estos espacios históricos.

La participación en RELIHE refuerza así el compromiso de la institución con la protección del patrimonio y su activación como recurso cultural, social y económico para el desarrollo del medio rural.