La DPZ propone ampliar en 60 efectivos la plantilla de Bomberos y cambios en la distribución y las jornadas

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza propone a los bomberos ampliar la plantilla en hasta 60 efectivos y realizar cambios en su distribución y jornadas de trabajo para aumentar la seguridad y modernizar el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI).

Todo ello forma parte de una triple propuesta presentada este jueves por el equipo de gobierno provincial a los representantes sindicatos de los Bomberos. En la mesa de negociación, han participado el diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar; el diputado delegado de Personal de la DPZ, José Carlos Tirado; el inspector jefe del SPEI, Raúl Aguilar, y representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CSL.

En ella, el equipo de gobierno ha entregado un documento a los representantes sindicales en el que se plantean diferentes propuestas para analizar, estudiar y valorar de forma conjunta con el objetivo de mejorar la organización y la prestación del servicio. Este documento es "la base" para valorar distintas alternativas de organización y de ampliación de la plantilla.

El objetivo es analizar el dimensionamiento y la distribución de la plantilla para incrementar la seguridad de los efectivos y mejorar la organización, teniendo en cuenta no solamente el número de efectivos disponibles sino también la forma en la que se organiza y desarrolla el trabajo.

Para ello, la DPZ plantea avanzar en una estructura adecuada del servicio con una distribución de los efectivos que favorezca una mayor coordinación de las intervenciones, una adecuada cobertura del territorio provincial y la mejora continua de la prevención de riesgos laborales.

La reorganización que se plantea lleva aparejada una ampliación de plantilla y una mejor distribución de los efectivos existentes entre los distintos parques, con la finalidad de "garantizar una mayor seguridad a los efectivos del SPEI, prestar un mejor servicio a los vecinos de la provincia de Zaragoza y avanzar en la adaptación del SPEI a las previsiones establecidas en la normativa autonómica aplicable".

Ello permitiría asimismo reforzar la capacidad de respuesta de los parques ante las intervenciones, reduciendo en determinados casos la necesidad de esperar la llegada de apoyos de otros centros.

TRES PROPUESTAS

El documento recoge tres propuestas para valorar. La primera persigue un modelo homogéneo bajo el que la plantilla se dividiría en seis grupos en cada uno de los nueve parques y una dotación ordinaria por grupo de un oficial y tres bomberos.

De esta forma, todos los parques dispondrían de la misma estructura de personal y se eliminarían las diferencias actuales entre centros con dotaciones muy distintas. De este modo, la plantilla pasaría de 163 plazas actuales a 223.

La segunda alternativa toma como referencia la estructura establecida en el Decreto 158/2014 y adapta la red provincial a tres niveles. Así, se propone un parque principal en Ejea de los Caballeros, cuatro parques secundarios en Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Caspe y Tarazona, y seis parques de apoyo vinculados territorialmente a los anteriores: Zuera, Daroca, Cariñena, Brea de Aragón, El Burgo de Ebro y Tauste.

El decreto establece para el parque principal una dotación mínima por turno de cinco bomberos y un mando; para los parques secundarios, tres bomberos y un mando; y para los parques de apoyo, dos bomberos.

En la propuesta se plantea que en estos últimos la dotación sea un Bombero y un mando, manteniendo dos efectivos pero reforzando la capacidad de dirección de la dotación respecto de la composición mínima de dos Bomberos prevista en el Decreto.

La tercera propuesta parte de una idea diferente. En lugar de homogeneizar únicamente las dotaciones de parque, refuerza la estructura de mando intermedia para disponer de mayor supervisión operativa, coordinación territorial y presencia preventiva en las intervenciones.

Se plantea una plantilla formada por seis jefes de intervención, 30 subjefes de Intervención, 54 oficiales y 132 bomberos, con un total de 222 plazas operativas.

La presencia diaria teórica sería de un Jefe de Intervención para toda la provincia, cinco subjefes vinculados a las zonas, nueve oficiales --uno por parque-- y 22 bomberos.

Una vez analizadas las distintas alternativas de ampliación y distribución de la plantilla, se propone abordar también la organización de la jornada laboral para conseguir una mayor seguridad en el trabajo, estudiando posibles alternativas al actual sistema de guardias de 24 horas ligadas a un cambio horario que mejore el actual para incrementar la efectividad y seguridad en el trabajo.

MEDIOS MATERIALES

Por otro lado, la DPZ ha reivindicado el "importante esfuerzo" realizado en medios materiales, con inversiones en vehículos por valor de 2,4 millones de euros en 2025, a los que hay que sumar 2,2 millones en la compra de dos bombas urbanas pesadas, dos bombas forestales pesadas y un camión grúa-quitanieves en 2026.

Para 2027, la institución provincial tiene previsto invertir casi 3 millones de euros para adquirir cinco vehículos de intervención rápida, dos bombas nodrizas pesadas y un brazo articulado de 42 metros.