La DPZ quintuplica su plan contra la soledad no deseada para reforzar el encuentro de las personas mayores

La convocatoria pasa de 1 a 5 millones de euros y por primera vez financiará los gastos de electricidad y calefacción de estos espacios municipales que en muchos pueblos son el único lugar de encuentro para vecinos y vecinas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha dado un importante impulso a su estrategia para combatir la soledad no deseada en el medio rural con una ampliación sin precedentes de los recursos destinados a este fin. La institución provincial ha presentado una nueva edición de su plan específico, que pasa de contar con un millón de euros a disponer de cinco millones, multiplicando por cinco su presupuesto respecto a convocatorias anteriores.

La diputada delegada de Bienestar Social , Mercedes Trébol, y la jefa del servicio de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Yolanda Morales han sido las encargadas de presentar una iniciativa que busca responder a uno de los principales desafíos sociales y demográficos que afrontan actualmente los municipios de la provincia: el envejecimiento de la población y el incremento de situaciones de aislamiento entre las personas mayores.

Durante su intervención, Trébol ha señalado que la soledad no deseada constituye uno de los grandes retos de la sociedad actual y ha advertido de sus consecuencias sobre la salud física y emocional de quienes la padecen. La responsable provincial ha subrayado que el problema no afecta únicamente a las personas que viven solas o a sus familias, sino que interpela al conjunto de la sociedad.

La diputada ha explicado que la decisión de incrementar los fondos responde precisamente a la necesidad de actuar de manera más contundente ante una realidad especialmente acusada en los pueblos pequeños, donde el envejecimiento de la población presenta porcentajes superiores a la media y donde los espacios de convivencia adquieren una importancia fundamental para mantener la vida comunitaria.

En este contexto, la institución provincial ha apostado por reforzar los lugares donde los vecinos se reúnen habitualmente, independientemente del nombre que reciban en cada localidad. Hogares del jubilado, teleclubs, bares sociales o centros de convivencia son, en muchos casos, los únicos puntos de encuentro existentes en municipios de escasa población.

FINANCIACIÓN PARA MANTENER ABIERTOS LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA

La principal novedad de la convocatoria de 2026 reside en la creación de una línea específica destinada a sufragar los gastos corrientes de estos espacios municipales. Por primera vez, los ayuntamientos podrán recibir ayudas para afrontar costes de electricidad y calefacción, una reivindicación recurrente de muchos consistorios que encuentran dificultades para asumir estos gastos con recursos propios.

Para esta línea de mantenimiento se han reservado 3,5 millones de euros. La subvención podrá cubrir hasta el 100% de la cuantía solicitada, con un máximo de 10.447 euros por entidad local. Los beneficiarios potenciales son los 292 municipios de la provincia, las tres entidades locales menores y los 40 barrios rurales incluidos en la convocatoria.

Yolanda Morales ha indicado que esta medida permitirá garantizar la continuidad de espacios esenciales para la socialización de las personas mayores. Según ha detallado, la convocatoria se ha estructurado para facilitar el acceso de todas las entidades locales mediante criterios objetivos y una distribución equilibrada de los fondos.

La diputada ha destacado además que, debido a la ampliación presupuestaria y a la nueva estructura de ayudas, se ha elaborado una guía específica para orientar a los ayuntamientos en la tramitación de las solicitudes y facilitar la gestión administrativa de las subvenciones.

La distribución económica combina una cuantía fija para todas las entidades beneficiarias con otra variable ligada a criterios poblacionales, otorgando una atención especial a los municipios de menor tamaño y con una mayor proporción de población envejecida.

ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA

Junto al mantenimiento de los centros sociales, la Diputación mantiene una segunda línea de ayudas dotada con 1,5 millones de euros destinada a financiar actividades e inversiones relacionadas con la prevención de la soledad no deseada.

Dentro de este apartado, medio millón de euros se dedicará a programas orientados a promover la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores. Entre las actuaciones subvencionables figuran cursos, talleres, jornadas, encuentros y actividades vinculadas a hábitos saludables, estimulación cognitiva, ejercicio físico, alimentación equilibrada o apoyo psicosocial.

Asimismo, estas ayudas servirán para impulsar el aprendizaje de nuevas tecnologías, favorecer la participación activa en la vida comunitaria y fortalecer redes vecinales de apoyo mutuo que contribuyan a reducir situaciones de aislamiento social.

El millón de euros restante se destinará a inversiones en instalaciones y equipamientos. Los ayuntamientos podrán emplear estos fondos para acometer obras de mejora, acondicionamiento y accesibilidad en los espacios destinados a las personas mayores, así como para adquirir nuevo equipamiento o desarrollar actuaciones que eliminen barreras arquitectónicas.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Zaragoza pretende convertir los estudios y diagnósticos sobre envejecimiento y soledad en actuaciones concretas sobre el territorio. Tal y como defendieron sus responsables durante la presentación, el objetivo es que los municipios dispongan de más recursos para mantener vivos sus espacios de convivencia y garantizar que las personas mayores continúen encontrando lugares donde relacionarse, participar y sentirse acompañadas.